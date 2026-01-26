恐怖情人犯案前送「禮物」！日懷孕美甲師收玩偶 遭GPS定位殺害

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名懷有身孕的美甲師慘遭前男友殺害，被害人遇害前曾致電警方諮詢遭跟蹤騷擾。示意圖，非文中當事人。 聯合報系資料照／記者林澔一攝影
日本茨城縣水戶市在跨年夜發生一起駭人聽聞的「一屍兩命」命案。懷有身孕的31歲美甲師小松本遙，在自家玄關遭人殺害，頭部被鈍器重擊十多處。據日媒TBS NEWS報導，警方經連日追查，逮捕涉有重嫌的前男友，還查出兇嫌為了鎖定死者住處，寄送藏有GPS定位器的玩偶，讓被害人親手將「死神」帶回家。

去年12月31日晚間，死者丈夫返家後驚見妻子倒臥玄關血泊中。警方勘驗發現，小松本遙死狀淒慘，頭部骨折、頸部有刀傷，顯見凶手殺意堅決。由於屋內錢包、存摺等貴重物品完好無缺，警方迅速將偵辦方向鎖定為熟人仇殺，並於近日逮捕了死者的28歲前男友、公司職員大內拓實。

據調查，兇嫌大內拓實為了查出小松本遙婚後的住處，偽裝成知名主題樂園公司寄送包裹至死者位於茨城縣的娘家。包裹內裝有一隻人氣角色玩偶，並附上一封信謊稱這是「抽獎活動」的中獎禮物。死者不疑有他，將玩偶帶回自己與丈夫居住的公寓。殊不知玩偶內部已被裝入GPS，大內拓實便透過智慧型手機接收定位訊號，精準掌握了死者的新住處。

儘管大內被捕後堅決否認犯行，強調指控「毫無根據、我什麼都不知道」，且警方目前尚未尋獲凶器，仍在嫌犯住處周邊搜索。但據調查，小松本遙在遇害前四天，曾匿名致電警方諮詢遭跟蹤騷擾，且友人亦證實大內曾四處打聽死者下落，不久後便發生這起殘忍的謀殺案，震驚了日本社會。

命案 跟蹤騷擾 殺人 日本

