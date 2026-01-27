鄰座乘客是「厭世白蘿蔔」！電車窗邊耍憂鬱 日網笑：根本上班族

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本長良川鐵道推出食品模型列車。圖擷自長良川鐵道官方IG。
日本長良川鐵道推出食品模型列車。圖擷自長良川鐵道官方IG

根據日媒j-town net分享，日本岐阜縣的長良川鐵道近期因為一篇貼文在社群媒體上掀起話題。網友@rainsnow517在X平台上貼出照片，搭車時在靠窗座位遇到一名鄰座乘客──一條外型奇特的白蘿蔔。只見它微彎著背坐在座位上，一副若有所思的神情，像極了加班後疲憊上班族，整個畫面非常有趣又莫名療癒

網友指出這條「厭世白蘿蔔」在列車行進間，葉子還會隨著車廂搖晃輕輕擺動，卻完全無視窗外風景，宛如心事重重。貼文曝光後累積超過12萬讚，日網友笑稱「這根本就是通勤上班族」、「白蘿蔔先生看起來好沮喪」。

原來這並非真正的乘客，而是長良川鐵道推出的「食品模型列車」車內展示品之一。發文者表示，自己原本是為了收集鐵道朱印，前往郡上八幡體驗製作食品模型才會陰錯陽差地搭到這台主題列車。車廂內不只有厭世白蘿蔔，還有各種倒下或溢出等充滿玩心的食物模型點綴，連中途上車的外國觀光客也忍不住狂拍。

根據官方網站介紹，「食品模型列車」以郡上市特產食品模型作品裝飾車內，在越美南線（美濃太田到北濃之間）定期行駛，最大亮點是車票不用加價，以一般票價即可搭乘。這輛特別吸睛的創意列車只行駛到今年的1月30日，有當地網友表示，希望這台列車能衝出更高的人氣，吸引更多旅客前來搭乘。

