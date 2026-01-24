網傳地球將「失去重力7秒」恐死千萬人？NASA發言人澄清了

快訊

香港01／ 撰文：王海
近來社群平台瘋傳地球恐在今年失去重力7秒鐘，對此NASA發聲澄清謠言。圖／路透社資料照
近來社群平台瘋傳地球恐在今年失去重力7秒鐘，對此NASA發聲澄清謠言。圖／路透社資料照

社群平台近日流傳一條傳聞，稱地球將於今（2026）年8月12日短暫失去重力。該傳言聲稱，這短短7秒將引發全球災難，造成4000萬人死亡，並提到該日子源自美國太空總署（NASA）2024年外洩的一份文件。

社群平台近日傳出地球失去重力後的影片：

從網上流傳的影片可見，2026年月8月12日，地球突然失去重力，大批民眾浮上空中，造成社會大亂。

英國《每日郵報》報導， 網上傳言美國太空總署2024年11月外洩了一份文件，裡面提到的「錨定計劃」（Project Anchor）中有提及上述這個日子地球會失去重力。據稱，該計劃預算高達890億美元（約新台幣2.7兆元），其目的是「建造地下碉堡」。

美國太空總署發言人近日澄清，「地球不會在2026年8月12日失去重力。」

發言人強調，「地球的重力，或者說總重力，是由其質量決定的。地球失去重力的唯一途徑是地球系統，包括地核、地函、地殼、海洋、陸地水和大氣層在內的所有部分的質量減少。」

發言人確認，今年8月12日將發生日全食（solar eclipse），特定地區可見。日食發生期間，月球與太陽連成一條直線，從我們的視角看，太陽會被遮擋。他們補充說，這次日食不會造成任何危險。

網上流傳影片指今年8月12日地球將失去重力7秒：

發言人指，「太陽和月球對地球的重力作用雖然不會影響地球的總重力，但會影響潮汐，這種作用機制已被充分理解，並且可以提前數十年預測。」

文章授權轉載自《香港01》

NASA 太空

