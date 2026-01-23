視訊目睹女網友遭前任暴打 川普小兒子拜倫越洋報警神救援

快訊

中央社／ 倫敦22日綜合外電報導
美國總統川普小兒子拜倫．川普去年曾向倫敦警方報案指稱，自己在社群媒體上結識、關係「非常親近」的女性友人遭到攻擊，後來並協助警方調查。 美聯社
根據英國法院今天庭審內容顯示，美國總統川普小兒子拜倫．川普去年曾向倫敦警方報案指稱，自己在社群媒體上結識、關係「非常親近」的女性友人遭到攻擊，後來並協助警方調查。

法新社報導，倫敦東北區一個法院陪審團昨天聽取一起刑事案件經過時，得知拜倫．川普（Barron Trump）意外涉入其間，本案開始成為媒體關注焦點。

現年22歲的魯米揚則夫（Matvei Rumiantsev）遭控包括對本案被害女子襲擊和兩項強暴等罪名。

拜倫曾向警方表示，他與這名女子「非常親近」。魯米揚則夫否認所有指控。被害女子身分依法不得公開。

現年19歲的拜倫是川普與第3任妻子、美國第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）唯一的孩子。他去年1月18日從美國致電英國警方，通報自己在和該名女子進行視訊通話時，目睹襲擊發生。

率先披露本案的英國「地鐵報」（Metro）報導，被告是該名女子的前男友，女方與拜倫的友誼令其妒火中燒。

陪審團本週聽取拜倫與倫敦警方接線員的電話錄音，他提到，「我剛接到一個女孩來電」、「她正遭到毆打」。

他說：「她被打得很慘，通話大約是在8分鐘前，我不知道現在情況變得如何。」

拜倫起初不願意告訴接線員自己如何與該名女子結識，後來坦承「是在社群媒體上認識她」。

據地鐵報報導，這名女子本週對陪審團表示，拜倫的介入「幫助救了我的命」。

陪審團今天還聽取一封拜倫發給倫敦警方的電子郵件內容，他表示自己從那通視訊電話中目擊現場的時間「其實非常短暫」。

他在去年5月2日的郵件中表示：「接這通視訊電話的是一位赤裸上身、髮色較深的男子。這畫面大概持續一秒…然後畫面就轉到被害人身上。」

「我非常親近的這位被害人曾告訴我，此人困擾她已久。」

魯米揚則夫今天稍晚出庭時表示，事發3個月前得知女方與拜倫的友誼後，看到女方傳給拜倫的訊息讓他「感到沮喪」，後來雙方因此多次爭吵。

現居倫敦的這名俄羅斯公民在法庭表示，他曾試圖向女方解釋，「妳和拜倫聊天也令我感到心煩」。

本案仍在審理階段。

