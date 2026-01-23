每周賺數千元…萬事達卡前高層轉行外送 親吐辛酸「被當隱形人」

快訊

香港01／ 撰文：成依華
萬事達卡（Mastercard）前高層Jay Mandel近日講述他為增加收入送外送的經歷。示意圖／AI生成
萬事達卡（Mastercard）前高層Jay Mandel近日講述他為增加收入送外送的經歷，在這段為Uber Eats送外送的日子中，他每周賺數百美元（至少約新台幣3158元），體會要「保持謙遜」。

Jay Mandel向《商業內幕》（Business Insider）表示，他曾在萬事達卡工作8年，一路晉升至擔任副總裁，負責全球社交媒體業務，他也在IBM工作過，最近則從事行銷顧問、兼職教授（Adjunct Professor），但收入不足夠，且他正籌集資金準備創辦自己的公司。

據他所指，心理治療師建議他去做散工，更能看看別人如何生活，他最初曾遲疑，至最後在2025年10月開始為Uber Eats送外送。

他形容這份工的感受是「我感覺自己對大多數人來說，就像隱形人一樣」，他曾因餐廳搞錯訂單，花盡心力聯絡，完成客人的訂單，但送抵時對方僅既沒有說謝謝，也沒有給額外小費，「在我以前工作中，付出額外努力通常都會得到某種認可，但在送外送這工作中，我很少感受到這種認可。」

他指，之後才意識到原來公司收取的外送運送費已不低，令他感到其實「不該讓顧客承擔小費的責任。」

他每周賺取數百美元（a few hundred dollars a week），他會用這筆錢來確保孩子度過一個美好周末，例如外出吃飯。同時他稱「很難清楚像我這樣為維持生計而從事散工，同時又想兼顧職業抱負的人究竟有多普遍，失業率統計數據並沒有涵蓋像我這樣從事散工的人。」

Jay Mandel指，這份工作令他體會要保持謙遜，「我不覺得自己比其他外送員高出一等，我盡力去微笑，希望能帶給別人溫暖。我也得到樂趣，有機會去新餐廳，探索那些我平常根本不會去的社區。」

文章授權轉載自《香港01》

Mastercard 外送 外賣 uber eats IBM

