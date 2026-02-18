影／分泌物當香水抹身體 女子堅信「費洛蒙」會吸引異性

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子認為分泌物有費洛蒙，竟將其當成香水抹在身體上。示意圖，非當事人。圖／ingimage
費洛蒙是一種生物分泌的化學物質，能吸引其他同種個體，但目前人類是否有費洛蒙仍存在爭議。美國一名女子深信費洛蒙能吸引異性，為了讓自己味道更重，她竟用私密處的分泌物當「香水」抹在身上，引發網友討論。

LAD BIBLE報導，女子凱西（Cassy）日前接受電視節目《我的怪癖癮頭》（My Strange Addiction）訪問，坦承自己有項奇怪的習慣。她認為自己的分泌物會有費洛蒙，能夠吸引其他異性，於是用分泌物當香水。

她將私密處分泌物抹在脖子、手腕、耳後等原本會噴香水的位置，相信自己因此能增加吸引力。這股風潮其實之前就曾在TikTok爆紅，甚至有網友誇口說自己「抹了就有人請喝酒、約會不斷」。

不過，醫界對此並不買單。女性健康專家帕特爾醫師（Hana Patel）指出，陰道本身有微妙的菌叢平衡，隨意用手接觸、再抹到身體其他部位，可能導致感染或破壞私密處健康。

婦產科醫師迪米特里亞迪（Paraskevi Dimitriadi）也警告，若手部清潔不足，這麼做還可能引發骨盆腔發炎。她強調，陰道組織相當脆弱，這麼做不只無法增加魅力，反而可能感染或生病。專家提醒，網路上流行的風潮未必安全，民眾不該盲目跟風。

