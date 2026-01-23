多國祭禁令！Grok 11天生成300萬張性化不雅照 研究揭深偽影像規模

快訊

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導
研究人員今天指出，美國億萬富豪馬斯克的人工智慧（AI）聊天機器人Grok據估於短短11天內，生成300萬張女性及孩童的性化不雅照，其調查揭露引發全球強烈抗議的AI生成露骨內容的規模。 路透社
研究人員今天指出，美國億萬富豪馬斯克的人工智慧（AI）聊天機器人Grok據估於短短11天內，生成300萬張女性及孩童的性化不雅照，其調查揭露引發全球強烈抗議的AI生成露骨內容的規模。

Grok是由馬斯克（Elon Musk）旗下新創公司xAI開發，並整合進社群媒體X平台。Grok最近推出影像編輯功能，使用者只需輸入「讓她穿上比基尼」或「脫掉她的衣服」等簡單文字指令，就能線上編修真人影像。

法新社報導，大量不雅深偽（deepfake）影像在網路上流傳，監管機構與受害者均表達強烈憤怒，促使多國對Grok祭出禁令。

研究網路惡意假訊息有害影響的非營利監管組織「對抗網路仇恨中心」（Center for Countering DigitalHate）表示：「X平台上的Grok推出影像編輯新功能後，這項AI工具據估已生成大約300萬張不雅照，其中2萬3000張疑似是描繪孩童。」

對抗網路仇恨中心的報告估計，Grok在短短11天內生成如此大量的寫實影像，等於平均每分鐘產出190張不雅照。

這份報告未提及，有多少影像是在未經當事人同意下生成。

不過報告寫道，Grok不雅照所描繪的公眾人物包括美國女演員席琳娜（Selena Gomez）、歌手泰勒絲（Taylor Swift）和妮姬米娜（Nicki Minaj），還有瑞典副總理布仕（Ebba Busch）、前美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）等政治人物。

對抗網路仇恨中心執行長阿邁德（Imran Ahmed）說道：「資料清楚表明，馬斯克的Grok是生產性侵害（sexual abuse）影像素材的工廠。」

X目前尚未就這項報告的發現置評。法新社透過電子郵件聯繫xAI後，僅收到簡短的自動回覆：「傳統媒體的謊言。」

在全球反彈聲浪下，X上週宣布，在此類行為被視為非法的地區，將對所有Grok和X平台用戶就生成身著「比基尼、內衣及類似服裝」人物照片的功能，實施「地理封鎖」。

然而阿邁德指出：「亡羊補牢無法抹去這些傷害。我們必須讓科技巨擘負起責任，因為是他們讓加害者僅需點擊按鈕，就能傷害女性和女孩。」

