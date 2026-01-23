快訊

影／不讓外婆親寶寶 女子打親媽頭影片網路瘋傳

聯合新聞網／ 綜合報導
女子為了不讓媽媽親寶寶拍掉媽媽的頭。示意圖，非當事人。圖／ingimage
美國一名新手媽媽在社群媒體上發布影片，影片中她為了阻止外婆親吻寶寶，竟出手「輕打」媽媽的頭，讓影片在網上爆紅，引來各界撻伐。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這支短短數秒的影片，自1月1日上傳TikTok後，觀看次數已突破1,200萬次。畫面中，女子克里斯汀森（Haeli Christiansen）低頭親吻懷中寶寶的額頭，孩子的外婆抱著孫子，也露出慈愛神情想靠近親吻，不料下一秒，克里斯汀森就伸手輕拍母親的頭，示意她停下。

影片畫面上寫著：「溫柔提醒我媽，不要親新生兒。」敘述欄則提到：「今天的關鍵字是『界線』。」這個小小的動作立刻在網路上引發批評。不少網友難以接受外婆竟然不能親吻孫子，有人留言：「我絕對不會這樣對我媽」，也有人感嘆：「當阿嬤的一定會很難過」。

不過也有許多網友力挺這名媽媽，說成人親吻新生兒確實有健康疑慮，有人說：「很多人會長唇皰疹，就是因為這樣傳染的。」還有已經當阿嬤的網友表示，自己完全遵守不親孫子的原則，「如果孩子因為我生病，我一輩子都無法原諒自己。」

面對鋪天蓋地的批評，克里斯汀森事後接受媒體訪問時澄清，這支影片只是家裡開玩笑拍攝的，她和媽媽感情非常好，沒有真的打母親，只是輕拍做做樣子。她也提到，不親寶寶是全家共同做的決定，新生兒免疫系統尚未成熟，這樣的決定是為了保護寶寶，家人也都能認同接受。

@haeli.christiansen

the word of the day is “boundaries” 😂 #firsttimemom #newmomlife #motherhood #momsoftiktok #momhumor

♬ original sound - bestspedup

