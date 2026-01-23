超丟臉！台灣遊客泰國白廟違規還打架 奈何橋上「與當地人互毆」影片曝

15日泰國著名觀光景點白廟（Wat Rong Khun）發生一起衝突事件，台灣遊客和泰國遊客在白廟中的「奈何橋（Bridge of Rebirth）」上打成一團，警方獲報到場處理。

根據《Thaiger》、《Thairath》報導，起因為一組台灣遊客在通行奈何橋時，停下拍照，造成後方人潮堵塞，後方的一組泰國遊客試圖將他們往前推，要他們繼續往前走，引發雙方爭執，升級為肢體衝突。

警方表示，奈何橋入口設有多語言的警告標示，禁止遊客在橋上停留拍照，但仍有許多人會忽視警語。當事雙方事後均配合調查，並同意支付罰款和賠償金。

一名白廟附近的商店老闆認為，炎熱的天氣和橋上代表地獄烈火的景象，可能會造成部分遊客情緒容易起伏，作為接待方，更應該保持冷靜和微笑，以維護泰國的國際旅遊形象；廟方也呼籲遊客遵守規定，共同維護秩序，並表示這是單一事件，並未影響氣氛與運作。