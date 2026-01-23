快訊

台股盤中、收盤再創新高 收31,961點、上漲215點 台積電小漲10元

下午1時41分宜蘭縣近海規模4.2淺層地震 最大震度3級

貢寮汽車墜河！深5米水淹一半兄弟受困 駕駛送醫不治、1輕傷

聽新聞
0:00 / 0:00

超丟臉！台灣遊客泰國白廟違規還打架 奈何橋上「與當地人互毆」影片曝

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣遊客和泰國遊客在白廟中的「奈何橋（Bridge of Rebirth）」上打成一團。圖／擷取自FB ลุยชนข่าว
台灣遊客和泰國遊客在白廟中的「奈何橋（Bridge of Rebirth）」上打成一團。圖／擷取自FB ลุยชนข่าว

15日泰國著名觀光景點白廟（Wat Rong Khun）發生一起衝突事件，台灣遊客和泰國遊客在白廟中的「奈何橋（Bridge of Rebirth）」上打成一團，警方獲報到場處理。

根據《Thaiger》《Thairath》報導，起因為一組台灣遊客在通行奈何橋時，停下拍照，造成後方人潮堵塞，後方的一組泰國遊客試圖將他們往前推，要他們繼續往前走，引發雙方爭執，升級為肢體衝突。

警方表示，奈何橋入口設有多語言的警告標示，禁止遊客在橋上停留拍照，但仍有許多人會忽視警語。當事雙方事後均配合調查，並同意支付罰款和賠償金。

一名白廟附近的商店老闆認為，炎熱的天氣和橋上代表地獄烈火的景象，可能會造成部分遊客情緒容易起伏，作為接待方，更應該保持冷靜和微笑，以維護泰國的國際旅遊形象；廟方也呼籲遊客遵守規定，共同維護秩序，並表示這是單一事件，並未影響氣氛與運作。

泰國白廟。圖／ingimage
泰國白廟。圖／ingimage

泰國 台灣人 衝突 觀光景點 鬥毆

延伸閱讀

台達電市值超車鴻海⋯股民憂股價飆太快！網猜原因：電力先漲一波

泰財長出席世界經濟論壇 稱泰國具地緣政治避險優勢

為贏不擇手段？泰國大選政見怪招 他喊「外星人通婚、1妻4夫」

中山大同綠初選7搶4！謝系子弟兵邀姚文智助陣 盼有別傳統造勢

相關新聞

超丟臉！台灣遊客泰國白廟違規還打架 奈何橋上「與當地人互毆」影片曝

15日泰國著名觀光景點白廟（Wat Rong Khun）發生一起衝突事件，台灣遊客和泰國遊客在白廟中的「奈何橋（Bridge of Rebirth）」上打成一團，警方獲報到場處理。

退讓底線？台人在南極吃到夏威夷披薩 義大利人無奈：還不是為了你們

向來講究披薩正統性的義大利人眼中，混上了鳳梨的「夏威夷披薩」被視為「異端料理」，然而近日有台灣網友分享，在南極洲工作竟親眼目睹義大利工作站供應夏威夷披薩，該則發文曝光後，讓網友忍不住直呼：「南極居然讓義大利人退讓底線了。」

寒風刺骨凍末條！靠厚重衣物不夠 襪子裡塞1食材竟能保暖禦寒

天氣越來越冷，不少人都穿上禦寒衣物，但除了衣物以外，其實還有其他特別的禦寒方式。洛杉磯公羊隊在芝加哥參加季後賽，當地零下的低溫和刺骨寒風...

為贏不擇手段？泰國大選政見怪招 他喊「外星人通婚、1妻4夫」

泰國2月8日將舉行大選，各黨候選人提出政見盼吸引選民目光，但來自新替代黨的總理候選人蒙科吉最近表示，若贏得大選，將允許女...

金正恩視察女湯「表情藏不住」全程盯緊緊 畫面曝光挨酸：怪到不行

北韓領導人金正恩日前親自出席位於咸鏡北道鏡城郡的「溫堡勞動人民休養所」度假村竣工典禮，高度肯定整修成果。不過，隨著官媒朝中社公開視察溫泉設施的照片，金正恩在女性泡湯區附近「面露燦笑、全程緊盯」的場景，迅速在韓網上成為輿論焦點，引發網友對其神情、視線與行為的熱烈討論。

不到30歲年營收破3千萬！高材生靠這項副業賺大錢 每天僅工作4小時

美國紐約一名36歲女子，靠著副業成功在30歲前讓資產突破100萬美元（約新台幣3156萬元），如今每天工作僅約4小時，換回時間與生活主導權。名校畢業的她...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。