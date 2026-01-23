退讓底線？台人在南極吃到夏威夷披薩 義大利人無奈：還不是為了你們

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
向來講究披薩正統性的義大利人眼中，混上了鳳梨的「夏威夷披薩」被視為「異端料理」，然而近日有一名在南極作研究的台灣人分享，竟親眼目睹義大利工作站供應夏威夷披薩，該則發文曝光後，讓網友直呼：「南極居然讓義大利人退讓底線了。」

該名科學工作者在Threads表示，他所在的南極工作站與義大利夏季站相距不遠，搭乘直升機約10分鐘即可抵達。日前前往義大利站拜訪時，對方準備了豐盛餐點款待，卻在桌上發現「混了怪怪的東西」，才驚覺是台灣常見的夏威夷披薩。

他好奇詢問義大利站人員為何會準備這種披薩，對方一臉嫌棄並挑眉回應：「啊還不是為了你們，有訪客來我們才會準備這種東西。」讓他感嘆對方為了待客之道，不惜「破戒」，真是為難他們了。

原PO更幽默補充，本來想分享台灣還有珍珠奶茶披薩、草仔粿披薩，但擔心引發「外交衝突」，最後選擇作罷。也指出「他們真的拿出最大誠意來招待我們，但我伸手去拿夏威夷披薩的時候，還是有點害怕，想說也許座位有機關，只要一碰到夏威夷披薩，人就會被彈飛（？）」。

貼文曝光後，引發網友熱議，不少人也相當驚訝，「這真的突破我的眼界，以為義大利人會死守底線，堅決不給夏威夷披薩。」笑稱義大利站人員「內心一定非常堅強，才能忍受這種折磨」，也有人戲稱「是不是邊烤披薩，邊拿著十字架祈禱」、「可能邊烤邊灑聖水」。

還有台灣網友表示「還準備你們的家鄉味給你們品嚐，太感動了！」、「畢竟大家都在異鄉，心胸要開闊，世界和平比較重要」。也有人笑稱：「他們是不是找不到其他機會消滅鳳梨罐頭？」

