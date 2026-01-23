快訊

傳裸露照、性感內衣照給重刑犯 英國正妹獄警遭判刑6個月入獄

聯合新聞網／ 綜合報導
女獄警在獄中和嫌犯傳私密訊息和裸照。示意圖，非當事人。圖／ingimage
英國一名年輕女獄警與受刑人私下來往，甚至傳送性感內衣照給對方，結果為此付出代價，連自己都入獄變成監犯。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，28歲的品奇貝克（Heather Pinchbeck）外型十分亮眼，她原本在英國史塔福郡多夫蓋特監獄（HMP Dovegate）擔任男性B級監獄的獄政人員，結果卻和31歲受刑人哈迪（Joseph Hardy）發展曖昧關係。哈迪因持開山刀當街重傷他人，導致受害者截肢並顱骨骨折，被判刑14年。

法院審理發現，品奇貝克在2023年2月中旬至3月初，多次以違禁手機與哈迪通話、傳送簡訊與WhatsApp訊息。不僅如此，她還傳送自己身穿紅色內衣、裸露胸部的私密照片。法官表示，哈迪當時非法持有兩支手機，相關影像可能已經在獄中流傳。

檢方表示，品奇貝克當時剛結束一段感情，心理狀態脆弱，可能是因為這樣才會受到哈迪吸引，導致做出嚴重失職的行為。她於2023年2月27日被查出與嫌犯私下聯絡，當場就被帶離崗位，隨後辭職，並在2024年初遭逮捕。

雖然律師為她求情，強調她是單親媽媽、沒有前科，犯行也只維持很短的一段時間，但法官認定其行為屬於嚴重濫用職權，最終仍判處6個月徒刑，依法服刑一半後方能假釋。目前品奇貝克已轉職企業管理工作。

英國 正妹

