撿狗屎撿到年收百萬元 英國四寶爸靠「清便副業」翻轉人生

男子靠著清理狗屎年收百萬。示意圖，非當事人。圖／ingimage

英國一名四寶爸靠著看似不起眼的工作，專門為人「撿狗屎」，竟意外「撿」出一條致富之路。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，39歲的紐比（Kyle Newby）本來是名建築工人，2025年三月某天上班滑社群媒體時，他意外看到美國有一項「撿狗屎服務」，讓他靈機一動，決定創立「英國版」服務。這項副業一年就能讓他進帳超過32,000美元（約新台幣101萬），沒想到真的讓「狗屎變黃金」。

紐比只是在臉書張貼簡單廣告，就有客人找上門，現在已有35名固定客戶。他每週三和週六出勤，單次初訪收費40美元（約新台幣1,260元），之後每週固定清理只要20美元（約新台幣630元）。他估算，每週光靠清理狗屎就能年收百萬，甚至比他連續工作10小時的工地收入還高。

紐比強調，這項服務使用專門的工具與垃圾袋，大約10到15分鐘就能完成，事後還會消毒地面，確保「完全無痕」。為了妥善處理排泄物，他每天開車長達4小時，最遠曾跑50英里（約80公里）去丟棄。

雖然有人嘲諷現代人太懶，連寵物排泄物都不想自己清，但紐比表示，有超過一半的客戶其實是行動不便或年長者，「有人拄拐杖，真的彎不下去，我們是在幫忙。」他甚至還加碼提供割草服務。

48歲的客戶費斯克（Peter Fisk）就因腿部骨折成了長期顧客，費斯克表示，紐比幫忙清完排泄物以後還會清洗地面，讓他覺得這筆錢花得很值得。目前紐比每週只花約12小時經營這項副業，但他已開始認真思考，要將這份工作延續成為長久事業。

