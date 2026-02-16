同時愛上雙胞胎兄弟 泰國女子公開三人戀震撼全網

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
女子同時和兄弟兩人交往。示意圖，非當事人。圖／ingimage
泰國一名女子同時與一對雙胞胎兄弟交往，還將交往細節分享上社群媒體，引發網友熱議。

ODDITYCENTRAL報導， 24歲女子農法（Nong Fah）是從去年開始和雙胞胎兄弟交往。當時她一邊在餐廳打工賺學費，一邊就讀大學。某天，雙胞胎兄弟辛（Sing）與蘇亞（Suea）和朋友一起到店裡用餐，其中一名友人開玩笑要她把聯絡方式給雙胞胎，沒想到隨後竟發展成一段三角戀。

一個月後，雙胞胎又到餐廳吃飯，三個人聊得很開心，於是交換通訊軟體LINE的聯絡方式。當天晚上，她先後收到辛與蘇亞的訊息，開始同時與兩人聊天，感情也在不知不覺中同步升溫。

農法坦言，從交往一開始，雙胞胎就彼此知情，也從未為她爭吵或吃醋。「他們都喜歡我，我也同樣喜歡他們。」三個人本來是分開住，但後來兄弟倆常常去租屋處找農法，最後乾脆決定搬家同居，至今三人已同居超過半年。

雙胞胎家境並不好，兩人都從事農業工作，一人開拖拉機、一人操作收割機。為了幫助雙胞胎，她主動幫忙規劃財務，甚至替兩人開戶管理存款。她表示，由於兄弟倆個性內向溫和，三個人幾乎沒有吵架過。

雖然雙方家人一開始都無法接受這段關係，但看到三人相處融洽，最終也選擇尊重他們。網路上有許多網友批評，但農法認為「這是我們自己的選擇，沒有傷害任何人。」所以並沒有將外界的評判放在心上。

三人在網上爆紅後陸續接到合作邀約，不過目前三人都仍做著原本的工作，並不急著開始轉行當網紅，只想好好經營感情和生活。

雙胞胎 泰國

