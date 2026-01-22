快訊

勇消詹能傑殉職 救災指揮官還原「三進火場始末」同行義消聞詹喪命落淚

不僅霸凌女法官 法界謝宜容再爆爭議！判決不會寫「前院長會處理好」

Fumi阿姨上女廁掀論戰「發5點聲明」：可去男廁 無意造成女性威脅

聽新聞
0:00 / 0:00

金正恩視察女湯「表情藏不住」全程盯緊緊 畫面曝光挨酸：怪到不行

聯合新聞網／ 綜合報導
隨著官媒朝中社公開視察溫泉設施的照片，金正恩在女性泡湯區附近「面露燦笑、全程緊盯」的場景，迅速在韓網上成為輿論焦點。 圖／朝中社
隨著官媒朝中社公開視察溫泉設施的照片，金正恩在女性泡湯區附近「面露燦笑、全程緊盯」的場景，迅速在韓網上成為輿論焦點。 圖／朝中社

北韓領導人金正恩日前親自出席位於咸鏡北道鏡城郡的「溫堡勞動人民休養所」度假村竣工典禮，高度肯定整修成果。不過，隨著官媒朝中社公開視察溫泉設施的照片，金正恩在女性泡湯區附近「面露燦笑、全程緊盯」的場景，迅速在韓網上成為輿論焦點，引發網友對其神情、視線與行為的熱烈討論。

綜合韓媒「韓國時報」、「朝鮮日報」、「朝中社」報導，這座度假村位於被列為「天然紀念物（自然保護區）」的溫堡溫泉區，是北韓目前規模最大的溫泉休養設施。事實上，金正恩早在2018年7月就曾親赴視察，當時卻毫不留情痛批現場「管理得比魚缸還糟」、「又破又髒」，甚至警告相關單位，若繼續如此營運，便等同於「犯罪」。

「溫堡勞動人民休養所」是北韓目前規模最大的溫泉休養設施。 圖／朝中社
「溫堡勞動人民休養所」是北韓目前規模最大的溫泉休養設施。 圖／朝中社

如今時隔數年，金正恩再度現身，不僅一改過往嚴厲語氣，還盛讚整體設計與自然環境「協調一致」，更親自走訪各項設施，從休息空間到溫泉池都一一檢視。

金正恩表示，看到曾被自己斥為「不堪入目」的休養所，如今蛻變為「為人民服務的優秀休閒設施」，讓他「深感自豪」。北韓勞動黨宣傳高層、李日煥也在竣工儀式上強調，溫堡地區的轉變，正是源於領導人當年「嚴厲糾錯」的結果。

隨著官媒朝中社公開視察溫泉設施的照片，金正恩在女性泡湯區附近「面露燦笑、全程緊盯」的場景，迅速在韓網上成為輿論焦點。 圖／朝中社
隨著官媒朝中社公開視察溫泉設施的照片，金正恩在女性泡湯區附近「面露燦笑、全程緊盯」的場景，迅速在韓網上成為輿論焦點。 圖／朝中社

然而，根據朝中社釋出的照片，金正恩除了參觀男湯環境，也不避嫌地進了女湯視察，畫面中可見幾名女性身著泳衣、以手遮胸，金正恩則佇足停留、全程緊盯，甚至倚坐池邊、滿臉笑容地與婦女閒聊。

這組照片曝光後，金正恩觀看女性泡湯區的神情，旋即成為外界解讀的焦點。不少網友對考察女湯的行為表示不解，「不是吧……為什麼是女湯？」、「怪到不行」、「為了視察澡堂，竟然要一個國家的領導人親自跑一趟」。

報導指出，此次視察更耐人尋味的是，金正恩已指示相關單位完成最後營運準備，要求休養所於下月正式對外開放。分析普遍認為，這一時程刻意搭配即將登場的勞動黨第九次黨代表大會，使其成為政權在重大政治節點前，用以展示「改善民生、提升生活品質」的樣板工程之一。

北韓領導人金正恩親自出席位於咸鏡北道鏡城郡的「溫堡勞動人民休養所」度假村竣工典禮，高度肯定整修成果。 圖／朝中社
北韓領導人金正恩親自出席位於咸鏡北道鏡城郡的「溫堡勞動人民休養所」度假村竣工典禮，高度肯定整修成果。 圖／朝中社

編輯推薦

北韓 金正恩 南韓 溫泉

延伸閱讀

最強年終獎勵？董座霸氣撒近10億 加碼再送160名員工「每人一間房」

不到30歲年營收破3千萬！高材生靠這項副業賺大錢 每天僅工作4小時

北韓高層溫泉縱慾！「浴場性招待」極樂生活曝光 金正恩震怒下場慘

太過火？金正恩父女「親暱貼身」如戀人 北韓內部傻眼：令人作嘔

相關新聞

金正恩視察女湯「表情藏不住」全程盯緊緊 畫面曝光挨酸：怪到不行

北韓領導人金正恩日前親自出席位於咸鏡北道鏡城郡的「溫堡勞動人民休養所」度假村竣工典禮，高度肯定整修成果。不過，隨著官媒朝中社公開視察溫泉設施的照片，金正恩在女性泡湯區附近「面露燦笑、全程緊盯」的場景，迅速在韓網上成為輿論焦點，引發網友對其神情、視線與行為的熱烈討論。

不到30歲年營收破3千萬！高材生靠這項副業賺大錢 每天僅工作4小時

美國紐約一名36歲女子，靠著副業成功在30歲前讓資產突破100萬美元（約新台幣3156萬元），如今每天工作僅約4小時，換回時間與生活主導權。名校畢業的她...

南韓的「離婚熟慮期」：不是挽救婚姻，是離婚後親權怎麼妥善處理？

比較南韓和新加坡，兩者也都嘗試在離婚程序中加入熟慮或教育機制，但採取的邏輯與中國大不相同。南韓於2008年將《民法》第836-2條加入「離婚熟慮期」條款，適用於協議離婚意向向法院確認的階段。具體來說，夫妻申請法院確認離婚意願前，必須先經過一定期限：若有未成年子女，等待3個月；若無子女，等待1個月。在此期間，法院會與雙方協商子女監護與撫養問題，並要求雙方提交親職計畫；若計畫內容不符合子女最佳利益，法院可要求修改，甚至拒絕確認離婚意向。

影／省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」

加拿大一名房客疑似是為了節省開銷，在出國時關掉暖氣。結果低溫導致水管爆裂，漏水造成家中結冰，公寓裡儼然變成「冰宮」，四處都被厚冰給覆蓋了。

現實版霸總？越南「農業巨頭」董座送160名員工每人1間房

越南農業巨頭黃英嘉萊（Hoang Anh Gia Lai）董事長段元德大手筆獎勵160名資深員工每人一戶公寓，以表彰員工...

我有兩個老公！泰國24歲正妹公開「雙夫戀」真實生活日常

泰國那空帕儂府近日出現一段打破傳統的感情故事，引發網路熱議。24歲女子「法」（Nong Fah）在TikTok公開自己的戀愛日常，直言同時與一對雙胞胎兄弟交往，並以「我有兩個老公」形容現況，相關影片迅速累積超過數百萬觀看次數。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。