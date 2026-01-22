金正恩視察女湯「表情藏不住」全程盯緊緊 畫面曝光挨酸：怪到不行

北韓領導人金正恩日前親自出席位於咸鏡北道鏡城郡的「溫堡勞動人民休養所」度假村竣工典禮，高度肯定整修成果。不過，隨著官媒朝中社公開視察溫泉設施的照片，金正恩在女性泡湯區附近「面露燦笑、全程緊盯」的場景，迅速在韓網上成為輿論焦點，引發網友對其神情、視線與行為的熱烈討論。

綜合韓媒「韓國時報」、「朝鮮日報」、「朝中社」報導，這座度假村位於被列為「天然紀念物（自然保護區）」的溫堡溫泉區，是北韓目前規模最大的溫泉休養設施。事實上，金正恩早在2018年7月就曾親赴視察，當時卻毫不留情痛批現場「管理得比魚缸還糟」、「又破又髒」，甚至警告相關單位，若繼續如此營運，便等同於「犯罪」。

「溫堡勞動人民休養所」是北韓目前規模最大的溫泉休養設施。 圖／朝中社

如今時隔數年，金正恩再度現身，不僅一改過往嚴厲語氣，還盛讚整體設計與自然環境「協調一致」，更親自走訪各項設施，從休息空間到溫泉池都一一檢視。

金正恩表示，看到曾被自己斥為「不堪入目」的休養所，如今蛻變為「為人民服務的優秀休閒設施」，讓他「深感自豪」。北韓勞動黨宣傳高層、李日煥也在竣工儀式上強調，溫堡地區的轉變，正是源於領導人當年「嚴厲糾錯」的結果。

隨著官媒朝中社公開視察溫泉設施的照片，金正恩在女性泡湯區附近「面露燦笑、全程緊盯」的場景，迅速在韓網上成為輿論焦點。 圖／朝中社

然而，根據朝中社釋出的照片，金正恩除了參觀男湯環境，也不避嫌地進了女湯視察，畫面中可見幾名女性身著泳衣、以手遮胸，金正恩則佇足停留、全程緊盯，甚至倚坐池邊、滿臉笑容地與婦女閒聊。

這組照片曝光後，金正恩觀看女性泡湯區的神情，旋即成為外界解讀的焦點。不少網友對考察女湯的行為表示不解，「不是吧……為什麼是女湯？」、「怪到不行」、「為了視察澡堂，竟然要一個國家的領導人親自跑一趟」。

報導指出，此次視察更耐人尋味的是，金正恩已指示相關單位完成最後營運準備，要求休養所於下月正式對外開放。分析普遍認為，這一時程刻意搭配即將登場的勞動黨第九次黨代表大會，使其成為政權在重大政治節點前，用以展示「改善民生、提升生活品質」的樣板工程之一。