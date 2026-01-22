不到30歲年營收破3千萬！高材生靠這項副業賺大錢 每天僅工作4小時

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
美國紐約一名36歲女子，靠著副業成功在30歲前讓資產突破100萬美元（約新台幣3156萬元）。示意圖／AI生成
美國紐約一名36歲女子，靠著副業成功在30歲前讓資產突破100萬美元（約新台幣3156萬元），如今每天工作僅約4小時，換回時間與生活主導權。名校畢業的她，從創業失敗再轉向副業經營，用「先苦後甜」的策略，走出一條不同於傳統升遷路線的財務自由之路。

《商業內幕》（Business Insider）報導，華裔工程師Luisa Zhou透露，自己從小在父母「求穩定」的教育下長大，被期待考好成績、念名校、進入好公司。她依循這條安全路徑，考上普林斯頓大學並取得工程學位，畢業後進入金融服務業擔任分析師。不過，企業體制的工作模式很快讓她感到不適，「即使事情做完，也不能提早下班」，讓她對職涯發展產生疑問。

20多歲時，她因工程背景受邀加入朋友的新創團隊，成為共同創辦人之一。雖然公司最終未能成功，但募資與市場實戰經驗，讓她看見企業體制之外的更多可能。之後，她轉往數位廣告新創公司，年薪達6位數美元，工作條件亮眼，卻仍無法滿足她對彈性與生活品質的期待。

真正促使她下定決心轉向副業的，是家庭突如其來的變故。Luisa Zhou回憶，那一年父親接受心臟手術、母親被診斷出癌症，妹妹也因眼部受傷需長時間休養。某天出門上班前，妹妹輕聲對她道別的畫面，讓她意識到自己無法陪伴家人，成為人生轉折點。

她並未貿然辭職，而是花了兩年時間，在午休與夜晚經營副業，提供教練輔導、廣告顧問等服務。Luisa Zhou表示，華人文化中「先苦後甘」的觀念，讓她能撐過最忙碌、最懷疑自己的階段。26歲時，副業年營收突破100萬美元；去年營收更超過150萬美元（約新台幣4733萬元），工作時數卻比過去大幅下降。

她也坦言，早期並未意識到「營收百萬」不等於真正致富，仍需扣除成本與稅負，因此同步學習理財與資產配置。目前36歲的Luisa Zhou，每天工作約4小時，刻意控制螢幕使用時間，每月僅安排兩周電話會議。她每天花約2小時陪伴德國牧羊犬散步，也能彈性配合醫師丈夫的作息，並隨時回家探望父母。她表示，回顧這段歷程，「最值得的收穫，是不必再用全部時間去換取收入」。

