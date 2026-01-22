快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
面對嚴冬，不少人都穿上禦寒衣物，但除了衣物以外，其實還有其他特別的禦寒方式。示意圖／ingimage
天氣越來越冷，不少人都穿上禦寒衣物，但除了衣物以外，其實還有其他特別的禦寒方式。洛杉磯公羊隊在芝加哥參加季後賽，當地零下的低溫和刺骨寒風，讓球員使出各種妙招禦寒，其中一種方式，竟然是在襪子裡灑辣椒粉。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，公羊隊防守截鋒普納・福特（Poona Ford）接受採訪時，亮出自己被染成橘黃色的襪子。他坦言自己保暖的秘密武器就是「把辣椒粉直接灑進襪子裡」。這個看似瘋狂的做法，據他本人保證「真的有差」，而且可不是毫無根據的。

辣椒中的關鍵成分「辣椒素」能促進血液循環，塗抹在皮膚上時，會讓血管擴張、讓溫暖的血液流通，產生明顯溫熱感。不過辣椒若使用過量可能會造成灼熱不適；草藥專家建議，辣椒粉需與足粉混合後少量使用，避免直接刺激皮膚。

除了暖腳，研究也發現，常吃辣的人因心血管疾病死亡的風險較低，吃的人比不吃的人過早死亡可能性低13%。不僅如此，辣椒也有助促進新陳代謝、抗氧化，還能增加飽足感。沒想到辣椒不但可以替菜餚增添風味，直接「上腳」也能讓人覺得溫暖，甚至幫球隊取得好成績。

辣椒粉不只能禦寒，還能提升新陳代謝。示意圖／ingimage
寒風刺骨凍末條！靠厚重衣物不夠 襪子裡塞1食材竟能保暖禦寒

