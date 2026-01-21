影／省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
公寓因天氣寒冷全都結了冰。示意圖，非當事房屋。圖／ingimage
公寓因天氣寒冷全都結了冰。示意圖，非當事房屋。圖／ingimage

加拿大一名房客疑似是為了節省開銷，在出國時關掉暖氣。結果低溫導致水管爆裂，漏水造成家中結冰，公寓裡儼然變成「冰宮」，四處都被厚冰給覆蓋了。

ODDITYCENTRAL報導，這起事件發生在加拿大魁北克三河市（Trois-Rivières）。這個月初，屋主雅克・諾（Jacques Nault）到出租公寓查看，結果卻讓他傻眼。家中成了《冰雪奇緣》般的「冰雪城堡」，不論是牆面、天花板、家具還是家電，全都結了厚厚的一層冰，地面甚至積了約30公分厚的冰層。

雅克・諾表示，之所以發生這種情形，是因為房客為了省電費，在出國前把暖氣關掉。沒想到天氣實在太冷，水管因此爆開，漏水結冰以後，造成房東可能數萬加幣的損失。

雅克・諾無奈地說，冰水已滲入天花板與牆壁，即使清理掉冰層，房子未來可能也有黴菌問題。現在房東只能在保險範圍下拆除部分建築並重建。鑄成大錯的房客也在1月5日被正式驅逐，屋主並未對外告知是否追究其法律責任。

加拿大

