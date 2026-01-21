現實版霸總？越南「農業巨頭」董座送160名員工每人1間房

快訊

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
黃英嘉萊董事長段元德大手筆獎勵160名資深員工每人一戶公寓。圖擷取自黃英嘉萊
黃英嘉萊董事長段元德大手筆獎勵160名資深員工每人一戶公寓。圖擷取自黃英嘉萊

越南農業巨頭黃英嘉萊（Hoang Anh Gia Lai）董事長段元德大手筆獎勵160名資深員工每人一戶公寓，以表彰員工在艱困時期的忠誠與付出。

越南新聞網站VnExpress報導，段元德18日上午在員工感謝活動上說，這批員工服務年資皆超過10年，自2016年起在最艱難的時刻與管理層並肩作戰，協助公司度過難關。

每戶公寓市價約為20億–90億越南盾（約7.61萬–34.25萬美元），並設有五年內不得轉讓的限制，以鼓勵員工長期留任。這些公寓位於西原地區嘉萊省富東綜合開發案內，該案已於18日動工。

整體開發案包括一棟22層、共610戶的複合式住宅大樓，以及一棟3層半的商業建築。完工後，預期可滿足中等收入年輕家庭與公務人員的住房需求，每平方公尺售價約為2,000萬至2,500萬越南盾。段元德表示，黃英嘉萊已持有該土地逾15年，此專案旨在活化既有資產，而非進一步擴張房地產版圖。

該公司也將透過員工持股計畫，發放價值約8,000億越南盾的公司股票，贈與約240名服務超過10年的員工。

