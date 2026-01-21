現實版霸總？越南「農業巨頭」董座送160名員工每人1間房
越南農業巨頭黃英嘉萊（Hoang Anh Gia Lai）董事長段元德大手筆獎勵160名資深員工每人一戶公寓，以表彰員工在艱困時期的忠誠與付出。
越南新聞網站VnExpress報導，段元德18日上午在員工感謝活動上說，這批員工服務年資皆超過10年，自2016年起在最艱難的時刻與管理層並肩作戰，協助公司度過難關。
每戶公寓市價約為20億–90億越南盾（約7.61萬–34.25萬美元），並設有五年內不得轉讓的限制，以鼓勵員工長期留任。這些公寓位於西原地區嘉萊省富東綜合開發案內，該案已於18日動工。
整體開發案包括一棟22層、共610戶的複合式住宅大樓，以及一棟3層半的商業建築。完工後，預期可滿足中等收入年輕家庭與公務人員的住房需求，每平方公尺售價約為2,000萬至2,500萬越南盾。段元德表示，黃英嘉萊已持有該土地逾15年，此專案旨在活化既有資產，而非進一步擴張房地產版圖。
該公司也將透過員工持股計畫，發放價值約8,000億越南盾的公司股票，贈與約240名服務超過10年的員工。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言