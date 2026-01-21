我有兩個老公！泰國24歲正妹公開「雙夫戀」真實生活日常

泰國那空帕儂府近日出現一段打破傳統的感情故事，引發網路熱議。24歲女子「法」（Nong Fah）在TikTok公開自己的戀愛日常，直言同時與一對雙胞胎兄弟交往，並以「我有兩個老公」形容現況，相關影片迅速累積超過數百萬觀看次數。

從餐廳相識 意外發展成三人戀

根據泰國媒體「Khaosod」報導，故事始於2025年暑假。當時單身超過一年的法在餐廳工作，因緣際會認識前來用餐的雙胞胎兄弟星（Sing）與蘇亞（Suea）。起初由弟弟蘇亞主動搭話，兩人互換聯絡方式並交往；一個月後，哥哥星也加入聯繫，三人關係逐漸升溫，最終坦誠溝通後，決定嘗試共同交往。

同居半年感情穩定 家人全數知情

目前三人已同居超過半年。雙胞胎兄弟從事農業機械相關工作，操作挖土機、卡車與收割設備，法則在餐廳上班並經營社群平台。她表示，家庭收支由自己統一管理，也為未來開設共同帳戶。三方家庭早已知情，態度理性，並未反對。

回應親密與生育議題 態度大方

面對外界好奇的親密相處，法坦言三人同床共枕，親密互動視工作與體力狀況自然發生。至於網友關心的生育問題，她也直率回應，若未來懷孕，將透過 DNA 檢測確認生父，以利正確登記出生證明，但孩子仍會同時稱呼兩位男性為「爸爸」。

不被酸言左右 「我們很快樂」

對於批評聲浪，法表示自己只專注於鼓勵留言，「糾結負面評論不會讓人更快樂」。她強調，這段關係建立在三人自願與共識之上，也未影響他人，「我們現在很幸福」。