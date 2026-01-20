非首次犯案！42歲港男札幌街頭非禮10多歲少女 日警急逮惡狼

日本警方1月19日拘捕一名港人，指他涉嫌去年9月在北海道札幌市街頭非禮一名10多歲少女，當局稱他涉及另外多宗同類案件。

北海道放送（HBC）20日報導，被捕42歲港人譯音譚偉龍，報稱無業，持中英兩國國籍。案情指他在去年9月4日晚上9時左右，於札幌市中央區北4條6丁目的行人路上，非禮一名10多歲少女。

女事主遭侵犯後沒有受傷，她向警署報案，並向警方表示與疑犯並不相識，稱疑犯以不完整的日文搭訕後犯案。

警方調查現場附近的防盜鏡頭片段，鎖定疑犯身份，最終在19日拘捕對方。疑犯接受問話時否認指控，表示完全不記得有這件事。

報導提到，疑犯曾經涉嫌多宗非禮案被捕，犯案地點包括巴士及北海道新幹線列車內，警方正追查疑犯是否牽涉另外案件。

文章授權轉載自《香港01》