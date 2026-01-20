快訊

畫面曝光！台南五妃街、西門路口再現天坑 在地人：2年內3度塌陷

對完安心放寒假！115學測正式落幕 大考中心公布各科完整試題與解答

最強年終獎勵？董座霸氣撒近10億 加碼再送160名員工「每人一間房」

最強年終獎勵？董座霸氣撒近10億 加碼再送160名員工「每人一間房」

聯合新聞網／ 綜合報導
隨著尾牙旺季登場，各家企業紛紛加碼獎金、抽獎禮品以慰勞員工一年的辛勞。示意圖／AI生成
隨著尾牙旺季登場，各家企業紛紛加碼獎金、抽獎禮品以慰勞員工一年的辛勞。示意圖／AI生成

隨著尾牙旺季登場，各家企業紛紛加碼獎金、抽獎禮品以慰勞員工一年的辛勞。不過，越南一間集團老闆的「大手筆」直接刷新大眾認知。越南黃英嘉萊集團（Hoàng Anh Gia Lai）董事長段元德（Đoàn Nguyên Đức）近日宣布，為了感謝480名員工在公司最艱難的10年間不離不棄，決定發放獎勵股票，甚至還要贈送160戶高級公寓

據越南媒體《VnExpress》報導，黃英嘉萊集團於18日舉行員工感恩大會。董事長段元德在會上感性致詞，表示公司自2016年起陷入經營困境，甚至曾一度拖欠員工超過6個月的工資，但這群工作超過10年的資深員工始終與公司同舟共濟，如今公司終於度過難關，他決定拿出實質誠意來回饋這些「共患難」的戰友。

這場獎勵計畫規模驚人，共有480名資深員工列入表揚名單。其中近半數獲得股權激勵計畫（ESOP），總價值高達8000億越南盾（約新台幣9.6億元）；更令人驚訝的是，段元德還大方送出160戶公寓給表現優異的模範員工，地點就位於嘉萊省的新開發綜合項目中。

據悉，這些獲贈的公寓每戶價值約在20億至80億越南盾之間（約新台幣260萬至1030萬元）。為了確保員工能長期留任，獲贈的股票與房產分別設有3至5年的轉讓限制。代表員工領獎的經理表示，這份禮物是對他們多年來在充滿挑戰的環境下，仍選擇堅守崗位最好的認可。

越南 尾牙 公寓 老闆

延伸閱讀

遭老公狂酸「一輩子不會中獎」 她爽抱回1.9億豪宅加千萬現金回嗆

真不是漫畫？日偶像「神級表情控制」爆紅 網讚：超像西村裕二筆下角色

影／22歲嫩妹嫁給自己60歲高中老師 網友酸：沒錢繳房租？

年關將近病毒囂張！醫示警上呼吸道感染升溫 門診一早排爆

相關新聞

最強年終獎勵？董座霸氣撒近10億 加碼再送160名員工「每人一間房」

隨著尾牙旺季登場，各家企業紛紛加碼獎金、抽獎禮品以慰勞員工一年的辛勞。不過，越南一間集團老闆的「大...

在一起近20年！巴西女子意外發現伴侶竟是親哥 仍堅決不分開

巴西一名女子為了尋找失聯多年的親生母親，意外揭開一段令人錯愕的家庭秘密。她在參與當地尋親節目後才發現，陪伴自己近20年的丈夫，竟然與她來自同一位母親，兩人實際上是親兄妹。消息曝光後引發社會震撼，但這對伴侶在多次討論後，仍選擇維持伴侶關係繼續共同生活。

「叫美國滾蛋」惡搞棒球帽走紅 美國人買得最多

一款惡搞棒球帽最近在網路竄紅熱銷。紅帽上的白字寫的是「叫美國滾蛋」（Make America Go Away），明顯仿自...

格陵蘭狗拉雪橇賽主辦方：川普特使觀賽邀請已撤銷

在川普政府一再威脅要接管丹麥自治領地格陵蘭之際，格陵蘭狗拉雪橇聯合會今天表示，美國新任格陵蘭特使蘭德瑞（Jeff Lan...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。