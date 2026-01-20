最強年終獎勵？董座霸氣撒近10億 加碼再送160名員工「每人一間房」

隨著尾牙旺季登場，各家企業紛紛加碼獎金、抽獎禮品以慰勞員工一年的辛勞。不過，越南一間集團老闆的「大手筆」直接刷新大眾認知。越南黃英嘉萊集團（Hoàng Anh Gia Lai）董事長段元德（Đoàn Nguyên Đức）近日宣布，為了感謝480名員工在公司最艱難的10年間不離不棄，決定發放獎勵股票，甚至還要贈送160戶高級公寓。

據越南媒體《VnExpress》報導，黃英嘉萊集團於18日舉行員工感恩大會。董事長段元德在會上感性致詞，表示公司自2016年起陷入經營困境，甚至曾一度拖欠員工超過6個月的工資，但這群工作超過10年的資深員工始終與公司同舟共濟，如今公司終於度過難關，他決定拿出實質誠意來回饋這些「共患難」的戰友。

這場獎勵計畫規模驚人，共有480名資深員工列入表揚名單。其中近半數獲得股權激勵計畫（ESOP），總價值高達8000億越南盾（約新台幣9.6億元）；更令人驚訝的是，段元德還大方送出160戶公寓給表現優異的模範員工，地點就位於嘉萊省的新開發綜合項目中。

據悉，這些獲贈的公寓每戶價值約在20億至80億越南盾之間（約新台幣260萬至1030萬元）。為了確保員工能長期留任，獲贈的股票與房產分別設有3至5年的轉讓限制。代表員工領獎的經理表示，這份禮物是對他們多年來在充滿挑戰的環境下，仍選擇堅守崗位最好的認可。