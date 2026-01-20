快訊

NBA／勇士噩耗！「士官長」巴特勒右膝ACL撕裂賽季報銷

民眾黨立委2月大換血…黃國昌、黃珊珊等6人確定請辭 名單中未見這2人

新制勞退怎麼領？選月領擬給30天猶豫期 可改一次領

「叫美國滾蛋」惡搞棒球帽走紅 美國人買得最多

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
一款寫有「叫美國滾蛋」的惡搞棒球帽最近在網路上走紅。歐新社
一款寫有「叫美國滾蛋」的惡搞棒球帽最近在網路上走紅。歐新社

一款惡搞棒球帽最近在網路竄紅熱銷。紅帽上的白字寫的是「叫美國滾蛋」（Make America Go Away），明顯仿自美國總統川普經典競選標語「讓美國再次偉大」（MAGA），主要是抗議川普近期想「強買」丹麥自治領土格陵蘭。

販售這款帽子的團體、格陵蘭支持組織Greenland Support的創辦人Victor Schøtt向媒體表示，設計重點並非反美，而是反對川普的外交作風。他強調：「需要遠離的，是試圖接管格陵蘭的『川普的美國』。」

Schøtt說，大約一個月前開設網站，這款帽子的銷量已達每周數百頂，以美國的訂單最多，丹麥次之。最近幾天，美國約50筆，丹麥45筆，其次是德國、愛爾蘭、英國與瑞典，各約20筆。

該網站同時販售另一款設計，上面印有以格陵蘭首都努克設計出來的雙關語「Nu det NUUK」，意思是「夠了」。這兩款帽子上周六都出現在努克與哥本哈根的抗議現場。

Schøtt表示，所有收益都將捐給格陵蘭兒童慈善機構。

延伸閱讀

卓榮泰：川普關稅案裁決衝擊多少都有 待確定後因應

圖表／倪世傑論「川普治下國際秩序」的6種觀點

學英國租借香港？傳川普擬提「99年租約」加送美國籍拿下格陵蘭

與聯合國分庭抗禮？ 川普加薩和平理事會重點一次看

相關新聞

在一起近20年！巴西女子意外發現伴侶竟是親哥 仍堅決不分開

巴西一名女子為了尋找失聯多年的親生母親，意外揭開一段令人錯愕的家庭秘密。她在參與當地尋親節目後才發現，陪伴自己近20年的丈夫，竟然與她來自同一位母親，兩人實際上是親兄妹。消息曝光後引發社會震撼，但這對伴侶在多次討論後，仍選擇維持伴侶關係繼續共同生活。

「叫美國滾蛋」惡搞棒球帽走紅 美國人買得最多

一款惡搞棒球帽最近在網路竄紅熱銷。紅帽上的白字寫的是「叫美國滾蛋」（Make America Go Away），明顯仿自...

格陵蘭狗拉雪橇賽主辦方：川普特使觀賽邀請已撤銷

在川普政府一再威脅要接管丹麥自治領地格陵蘭之際，格陵蘭狗拉雪橇聯合會今天表示，美國新任格陵蘭特使蘭德瑞（Jeff Lan...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。