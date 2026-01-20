在一起近20年！巴西女子意外發現伴侶竟是親哥 仍堅決不分開

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子發現在一起近20年的伴侶，竟是親哥哥，引發社會震撼。圖／AI生成
一名女子發現在一起近20年的伴侶,竟是親哥哥,引發社會震撼。圖／AI生成

巴西一名女子為了尋找失聯多年的親生母親，意外揭開一段令人錯愕的家庭秘密。她在參與當地尋親節目後才發現，陪伴自己近20年的伴侶，竟然與她來自同一位母親，兩人實際上是親兄妹。消息曝光後引發社會震撼，但這對伴侶在多次討論後，仍選擇維持關係、繼續共同生活。

《mirror》報導，女子阿德里亞娜（Adriana）自幼被母親遺棄，由父親獨力撫養長大，成年後從事美妝銷售工作，並曾有過一段婚姻；伴侶里安卓（Leandro）則在8歲時，遭遇母親離開，後由繼母照顧成人，職業為貨車司機。兩人雖都知道母親名叫瑪麗亞（Maria），但由於該名字在巴西極為常見，因此從未聯想到彼此可能有血緣關係。

兩人於20多年前在聖保羅相識並迅速墜入愛河，之後共同生活並育有一名女兒。2014年，阿德里亞娜為了找回失散多年的母親，向當地廣播電台Radio Globo的尋親節目《The Time Is Now》求助，卻在節目尾聲得知，母親口中提到的「另一名兒子」正是里安卓，當場讓她難以接受。

阿德里亞娜事後受訪坦言，得知真相當下情緒崩潰，甚至一度擔心里安卓是否會因此離開自己。不過，兩人經過家庭會議與多次溝通後，仍決定維持原有關係。她表示，彼此早已建立深厚情感，「只有死亡才能讓我們分開」，並強調若當初早知道真相，人生選擇或許會不同，但現實是兩人在毫不知情的狀況下相愛。

心理學界指出，這類案例可能涉及「遺傳性性吸引」（Genetic Sexual Attraction，GSA）現象，通常發生於幼年分離、成年後重逢的親屬之間，由於缺乏成長階段的親情連結，雙方可能以伴侶形式建立情感關係。

報導也提到，這對伴侶並未正式登記結婚，兩人表示並未責怪生母當年離去的選擇，目前仍保持聯繫，未來也計畫安排會面。

