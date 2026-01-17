遭老公狂酸「一輩子不會中獎」 她爽抱回1.9億豪宅加千萬現金回嗆

英國一名59歲婦人尼可拉（Nicola Dickinson）四年來持續參加抽獎活動，儘管丈夫不斷勸她「別再浪費錢」，她仍堅持參加，沒想到真的一夕翻身，成功抽中價值約450萬英鎊（約新台幣1.9億元）的豪宅，讓她忍不住笑稱「這就是為什麼我從來不聽我老公的話」。

據外媒《Daily Mail》報導，來自英國的尼可拉與丈夫馬丁結婚38年。這幾年來，尼可拉一直透過Omaze平台參加慈善抽獎，但馬丁卻對此非常不屑，甚至天天在她耳邊碎碎念，斷言她「一百萬年內都不可能中獎」，勸她別再浪費錢。

中獎當天，尼可拉正在家中幫忙照顧孫女、做著家務。她回憶，接到Omaze來電時，還以為是詐騙，甚至一度掛掉電話，直到對方驅車趕到她家門口，尼可拉才驚覺自己真的中了大獎，而且獎品竟是位於湖區（Lake District）的一座頂級度假別墅。

報導稱，這棟豪宅不僅有5間套房、私人健身房、桑拿與熱水浴池，竟還擁有「一整座私人湖泊」。此外，主辦單位還額外贈送25萬英鎊（約新台幣1057萬元）現金，可用於生活開銷或維護房屋。當地房仲估算，若長期出租，該房每月租金可達4000英鎊（約新台幣16萬元）。

尼可拉笑說，就在中獎當天早上，馬丁還在煩惱開銷太大想要「換小一點的房子」住，沒想到下午就直接從小房子搬進上億豪宅。馬丁得知後雖然尷尬，但也開玩笑表示沒抽中保時捷有點遺憾，尼可拉則霸氣回嗆，「只要你表現得好，現在我也買得起保時捷送你了！」

這份突如其來的財富也讓這家人實現財務自由。尼可拉表示，丈夫辛苦工作了一輩子，現在終於可以提早退休，享受安穩的生活。