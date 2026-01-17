快訊

土地哪來？賴總統稱「國防部給的」 他轟造謠耍嘴皮：147億元買的

涉國安法？中天主播「馬德」林宸佑遭搜索收押 橋頭地檢署拒透露案情

諾貝爾獎、積體電路入題！學測自然解答看這裡 考生嘆「整頁都題目」寫不完

試膽大會闖空屋挖到大秘寶！日本16學生偷2100萬元爽爽花 慘遭送辦

中央社／ 東京17日專電
日本沖繩一群學生舉行「試膽大會」，闖入一棟多年無人居住的空屋，發現鉅額現金後多次重返，陸續把錢拿走花用，累計約1億日圓，16名學生被偵辦。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage
日本沖繩一群學生舉行「試膽大會」，闖入一棟多年無人居住的空屋，發現鉅額現金後多次重返，陸續把錢拿走花用，累計約1億日圓，16名學生被偵辦。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

日本沖繩去年發生一起離奇案件，一群學生舉行「試膽大會」，闖入一棟多年無人居住的空屋，發現鉅額現金後多次重返，陸續把錢拿走花用，累計約1億日圓（約新台幣2100萬元），16名學生被偵辦。

沖繩時報、琉球朝日電視台報導，相關人士16日透露，沖繩縣警方已於去年11月中旬，以涉嫌侵入住宅與竊盜，將12名男中學生與4名男高中生，共16人以書面方式送檢方偵辦。

據了解，這些學生皆已承認犯行，並向警方表示「一開始只是因為試膽闖進去，發現裡面有錢後，為了支付玩樂的開銷，多次回去，把現金一點一點帶走」。

相關調查人士表示，最初是中學生們以「試膽」為目的潛入空屋，發現了大量現金，幾名高中生聽說之後，也陸續侵入空屋拿錢。

警方指出，涉案行為發生在去年5月至7月間，學生們多次進出該棟空屋，總共帶走約1億日圓現金。

集英社訪問一名少年了解事情始末，他說：「大概是在（去年）5月左右吧，從一起玩的朋友那裡聽說『廢墟裡有錢掉在那』。一開始只是抱著試膽的心態進去，結果在裡面有人半開玩笑地把牆壁敲壞，沒想到裡面竟然出現大量舊版的1萬日圓鈔票，消息就在我們這群人之間傳開，大家就開始陸續聚過來了。」

根據該名少年的證詞等資訊，留在空屋裡的現金全都是印有「福澤諭吉」肖像的舊鈔，總金額超過1億日圓，許多人聞訊而來，甚至有人一次就帶走數百萬日圓。

隨著消息傳開，聚集而來的少年人數逐漸增加，最後甚至有大約20人頻繁出入，每晚聚集在附近，開始被附近居民注意到，最終在警方展開調查後，這起「沉睡在廢墟的鉅款」事件才正式曝光。

報導稱，那霸地檢去年12月25日以侵入住宅及竊盜的非行內容（未成年人犯罪），將案件送至那霸家庭法院。家庭法院表示，目前對所有學生的處分尚未決定。

另一方面，與該空屋土地有關的相關人士表示，這棟房子至少已有20年以上無人居住，土地由多名居住在縣內外的親戚共同持有，目前正朝拆除空屋的方向協調。

據知空屋位置在那霸市中心的一處住宅區，距離縣政府與觀光景點國際通都不遠，原本是明治時期從廣島來到沖繩經商、經營文具業的實業家宅邸，但屋主於20多年前離開後，便再也沒有人居住，土地與建物的權利也被分割，由居住在縣內外的多名親族繼承。

空屋所在土地相關人士表示，房屋約在50年前建成，外型相當氣派。他感嘆說：「房屋長期空著，完全沒想到裡面還放著這麼多錢，更沒料到會引發這樣的事件。希望這些孩子能為自己的行為負起責任，好好反省改過。」

至於這些少年究竟把這麼多錢花到哪裡去了，少年受訪時說：「有人買了全新的機車，也有人買18K金飾。你問有沒有駕照？當然沒有，都是無照（駕駛）啊，所以不可能在正常的機車行買，只能透過網路上個人交易。也有人把錢拿去買毒品。」

報導指出，一名熟知內情的地方人士透露，「聽說拿走錢的少年之中，有人來自貧困家庭。有家長某天突然發現孩子竟然私藏了數百萬日圓，於是通報警方，也成為案件曝光的關鍵。」

沖繩 竊盜

延伸閱讀

147億買的！賴清德稱土地「國防部給的」吳皇昇批：「耍嘴皮」造謠

出國玩再也不買伴手禮給同事！原因曝光全網點頭：打死不要

住商一坪換一坪！高雄大林蒲遷村新進度 元旦起分階段啟動土地價購

麗星郵輪2026航程出爐！唯一航次 8天巡遊東京、大阪雙城

相關新聞

試膽大會闖空屋挖到大秘寶！日本16學生偷2100萬元爽爽花 慘遭送辦

日本沖繩去年發生一起離奇案件，一群學生舉行「試膽大會」，闖入一棟多年無人居住的空屋，發現鉅額現金後多次重返，陸續把錢拿走...

領養孩子意外發現是丈夫親生的 女子怒揭老公劈腿行徑

近期一名女網友匿名投稿到Podcast節目，指出她發現自己領養的孩子，其實是丈夫外遇親生的。這則故事吸引不少網友留言討論，男子誇張的行徑遭到許多人批評。

施凱爾會波蘭總統…捕鼠大臣險絆倒攝影師 英國第一貓超萌瞬間曝光

英國首相施凱爾（Keir Starmer）1月13日（周二）於倫敦會晤波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）。雙方會晤後，英國第一貓、19歲高齡的Larry在唐寧街（Downing Street）10號門口，險絆倒一位正要出來的攝影師。

丈夫天天餵「維他命」 女子住院才發現他為詐領1.2億保險金下毒

美國阿拉巴馬州一名人妻因為鉛中毒住院，甚至多次癲癇發作，更兩度陷入昏迷。不過令人不能接受的是，其實女子之所以會鉛中毒，問題就出在丈夫每天給她的「維他命」，如今丈夫終於被判刑，為女子討回公道。

影／22歲嫩妹嫁給自己60歲高中老師 網友酸：沒錢繳房租？

義大利一名22歲女子嫁給自己當年的高中老師，而且老師大她將近40歲，引發網友留言批評。有不少網友認為女子根本就是為了錢才選擇嫁給老丈夫，甚至有人酸她「是不是繳不出房租」。

美國最新研究 暴龍長到最大體型要花40年「比原先認為多15年」

美國1份新研究發現，據信可能是地球史上體型最大陸地掠食動物的恐龍暴龍，要長到8公噸左右的最大體型，需要花費約40年時間，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。