領養孩子意外發現是丈夫親生的 女子怒揭老公劈腿行徑

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友意外發現丈夫劈腿生下孩子，還用計讓她領養。示意圖，非當事人。圖／ingimage
女網友意外發現丈夫劈腿生下孩子，還用計讓她領養。示意圖，非當事人。圖／ingimage

近期一名女網友匿名投稿到Podcast節目，指出她發現自己領養的孩子，其實是丈夫外遇親生的。這則故事吸引不少網友留言討論，男子誇張的行徑遭到許多人批評。

據《太陽報》（The Sun）報導，Podcast主持人洛馬斯（Tatty Lomas）經常在Instagram分享粉絲的匿名投稿，吸引近9萬名追蹤者。她透露，這名女子在毫無心理準備的情況下，得知自己領養的女兒，其實是丈夫外遇的孩子，讓她當場情緒潰堤。

女網友表示，丈夫史蒂夫（Steve，假名）有個妹妹，在四年前領養了一名女嬰。當時聲稱是小姑的閨蜜意外懷孕卻無力扶養孩子，小姑便決定領養好友的孩子，一家人也都欣然接受。不過兩年半前，小姑被診斷出罹患疾病，健康狀況惡化只好請女網友和哥哥接手扶養。女網友說，丈夫在和孩子相處時完全沒有異狀，沒想到他會是孩子生父。

小姑在病情惡化下選擇向女網友坦白，告訴她孩子的親生父親其實就是她的丈夫。原來，在婚前史蒂夫就多次和小姑的好友發生關係，甚至到了婚禮前還持續這段關係，孩子就是在那時候出生的。

女網友進行DNA鑑定後，發現丈夫真的就是孩子的生父。儘管丈夫強調婚後沒有再出軌、並表示悔意，但女子仍無法承受，隨即搬離住所。她表示，雖然知道孩子是無辜的，但只要看到孩子的臉就會想到丈夫的背叛，讓她無法扮演媽媽的角色。

不少網友留言批評男子，有人力挺女網友應該離開不忠的丈夫，但也有人認為，孩子是無辜的，不該讓孩子面對破碎的家庭。

