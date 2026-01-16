聽新聞
0:00 / 0:00
施凱爾會波蘭總統…捕鼠大臣險絆倒攝影師 英國第一貓超萌瞬間曝光
英國首相施凱爾（Keir Starmer）1月13日（周二）於倫敦會晤波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）。雙方會晤後，英國第一貓、19歲高齡的Larry在唐寧街（Downing Street）10號門口，險絆倒一位正要出來的攝影師。
英國《獨立報》（Independent）報導，波蘭總統納夫羅茨基和一位攝影師正要從唐寧街10號出來時，長住英國首相府的英國第一貓Larry突然向前跑動，差點絆倒攝影師。
納夫羅茨基在訪問唐寧街10號期間，感謝英國首相派遣駐紮在波蘭的英國士兵，此舉是英國對北約（NATO）前沿陸軍部隊的貢獻，施凱爾則感謝波蘭總統接待該部隊。
施凱爾也對一項兩國協議表示歡迎，該協議將讓波蘭的直升機飛行員在未來幾個月內開始在英國接受訓練。
延伸閱讀：
施凱爾警告馬斯克：若Grok續生成色情圖像 英政府將迅速行動
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言