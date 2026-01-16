快訊

施凱爾會波蘭總統…捕鼠大臣險絆倒攝影師 英國第一貓超萌瞬間曝光

香港01／ 撰文：張涵語
長住英國首相府的英國第一貓Larry。 美聯社
長住英國首相府的英國第一貓Larry。 美聯社

英國首相施凱爾（Keir Starmer）1月13日（周二）於倫敦會晤波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）。雙方會晤後，英國第一、19歲高齡的Larry在唐寧街（Downing Street）10號門口，險絆倒一位正要出來的攝影師

英國《獨立報》（Independent）報導，波蘭總統納夫羅茨基和一位攝影師正要從唐寧街10號出來時，長住英國首相府的英國第一貓Larry突然向前跑動，差點絆倒攝影師。

納夫羅茨基在訪問唐寧街10號期間，感謝英國首相派遣駐紮在波蘭的英國士兵，此舉是英國對北約（NATO）前沿陸軍部隊的貢獻，施凱爾則感謝波蘭總統接待該部隊。

施凱爾也對一項兩國協議表示歡迎，該協議將讓波蘭的直升機飛行員在未來幾個月內開始在英國接受訓練。

波蘭總統納夫羅茨基（右）在與施凱爾會晤後，向英國第一貓Larry（左）比了手勢。 路透社
波蘭總統納夫羅茨基（右）在與施凱爾會晤後，向英國第一貓Larry（左）比了手勢。 路透社

文章授權轉載自《香港01》

波蘭 施凱爾 英國 攝影師

