丈夫天天餵「維他命」 女子住院才發現他為詐領1.2億保險金下毒

美國阿拉巴馬州一名人妻因為鉛中毒住院，甚至多次癲癇發作，更兩度陷入昏迷。不過令人不能接受的是，其實女子之所以會鉛中毒，問題就出在丈夫每天給她的「維他命」，如今丈夫終於被判刑，為女子討回公道。

據《太陽報》（The Sun）報導，25歲的佩蒂（Hannah Pettey）在2022年1月突然發病，不只癲癇發作，還昏迷了兩天。醫生檢查後發現，佩蒂體內的鉛含量遠超常人，她的腸道裡幾乎完全都是鉛，甚至遍布她的骨頭。

醫師認為如此大量的鉛不可能是意外攝入，於是開始調查佩蒂的丈夫與母親。調查發現，佩蒂的丈夫曼恩（Brian Mann）常常要她吃「維他命」，疑似就是用這樣的方式下毒。令人擔心的是，佩蒂似乎不覺得丈夫有問題，她出院以後就取消離婚，回到丈夫身邊。

警方後續調查發現，曼恩在兩人交往期間就為佩蒂買了好幾份壽險，甚至在她住院期間還打算再增加保單。如果佩蒂身亡，曼恩就能領超過300萬英鎊（約新台幣1.2億元）的保險金，讓警方更加深信就是曼恩下毒殺人。

最關鍵的是，一名承包商希爾（Danny Hill）曾受曼恩之託，在其診所打造X光室，使用大量軟鉛覆蓋牆壁。當承包商詢問如何處理施工剩下的鉛，曼恩卻堅持自己處理，更讓警方找到證物來源。

陪審團最終判定曼恩蓄意投毒，企圖謀殺佩蒂，判處終身監禁。佩蒂也終於重啟離婚程序，取得了孩子的監護權，離開狠心的丈夫。