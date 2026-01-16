影／22歲嫩妹嫁給自己60歲高中老師 網友酸：沒錢繳房租？

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
義大利一對師生談了忘年之戀，引來不少網友留言批評。示意圖／ingimage

義大利一名22歲女子嫁給自己當年的高中老師，而且老師大她將近40歲，引發網友留言批評。有不少網友認為女子根本就是為了錢才選擇嫁給老丈夫，甚至有人酸她「是不是繳不出房租」。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，22歲的帕尼（Minea Pagni）嫁給了60歲的馬西莫（Massimo）。馬西莫是她高中時的哲學老師，帕尼說自己在高中時就對老師有好感，不過當初沒有發展任何關係。畢業多年後，兩人在書店偶遇，就此展開交往，並在2025年12月結婚

帕尼常在Instagram帳號分享兩人的日常點滴，影片吸引超過1,600萬次觀看。其中她上傳的一支舊照比對影片，影片中2010年馬西莫45歲，而帕尼只有5歲，更是引發網友反彈。隨著影片爆紅，兩人的關係更引來大量酸民。有網友說：「看到他（馬西莫）手上的勞力士就知道了」，還有網友嘲諷「房租沒有高成這樣吧？」

帕尼表示，把女性的選擇簡化成金錢動機，是既老套又不公平的偏見，「我有自己的目標、工作與獨立性，我嫁給他，是因為他的思想、價值觀，以及他如何去愛人。」即使網友常留言批評，她仍不放棄分享兩人的生活點滴。

帕尼為丈夫辯護，說丈夫之所以吸引她，是因為他對知識抱持熱情、有開朗的性格和尊重他人的態度。她表示，就算馬西莫已經不再是她的老師，在她心目中丈夫永遠是有智慧的教授。她也提到，父母雖然起初非常擔心，在看見兩人互相尊重支持後，也選擇信任她的決定。

