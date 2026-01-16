美國男子迷戀活蟲「美食」 每天活吞近百隻麵包蟲和蟑螂

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
男子每天要吃掉百隻活蟲，讓家人十分擔心。示意圖／ingimage
男子每天要吃掉百隻活蟲，讓家人十分擔心。示意圖／ingimage

美國芝加哥一名男子有著奇怪的癖好，他每天吃下不少活的昆蟲和蟑螂，認為味道很像「奶油爆米花」，甚至吸引節目採訪。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，26歲男子卡洛斯（Carlos）喜歡吃麵包蟲幼蟲和大蟑螂，也曾嘗試其他不同的昆蟲。他接受美國實境節目《怪異癖好》（My Strange Addiction）採訪，在節目上拿著一把活蟲吃得津津有味。他形容蟋蟀吃起來像蔬菜、蟑螂裡面吃起來像卡士達。每當這些昆蟲在他嘴裡扭動、觸碰舌頭和喉嚨時，就為他帶來別種食物無法提供的「快感」。

卡洛斯目前失業，和伴侶育有一名幼女。他的伴侶艾希莉（Ashley）擔心，這樣的嗜好不僅危害健康，也可能花光家中積蓄。畢竟這些蟲子不是隨便在野外抓的，而是特地到寵物爬蟲專賣店購買的。

艾希莉受訪時說，剛開始她覺得卡洛斯的癖好很有趣，但時間一久就察覺異狀，發現卡洛斯過度依賴吃蟲。卡洛斯說他從小就對吃蟲有興趣，「我4歲時就吃昆蟲，那是我最早的吃蟲記憶」。他現在每天最多要吃100隻活蟲，換算下來一年大約吃掉3萬隻，相當於一隻感恩節火雞的重量。

護理師坎布羅內羅（Nanette Cambronero）表示，雖然世界上有許多文化會吃昆蟲，不過通常這些昆蟲都經過清理和烹調，不像卡洛斯直接活吃。她警告，吃活蟲可能讓寄生蟲和細菌進入體內，毒素進一步進入血液，導致多重器官衰竭。其他研究也指出，寄生蟲可能會移向腦部，引發類似失智的慢性病變。

