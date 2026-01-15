快訊

財神爺人呢？威力彩頭獎連23槓 下期獎金上看5.7億

林炎田若接北市警局長 高雄市警局長誰接？高市府回應出爐

誰說台積電法說會利多出盡？台指期夜盤跳空開高 狂刷歷史新高

聽新聞
0:00 / 0:00

真不是漫畫？日偶像「神級表情控制」爆紅 網讚：超像西村裕二筆下角色

聯合新聞網／ 綜合報導
日本偶像神代Roze因超強的表情控制爆紅。示意圖／AI生成
日本偶像神代Roze因超強的表情控制爆紅。示意圖／AI生成

許多偶像因一張「神圖」而打出知名度！日本女子偶像團體Jiemei的成員神代Roze，日前因一張「表情管理」過於出色的演出照爆紅，從照片可見，神代Roze睜大圓眼、奮力張嘴的神情，被認為跟插畫家西村裕二筆下的經典角色「開心熊貓」神似，連本人都分享對比圖，瞬間在網路上引發話題。

日本偶像神代Roze（神代ロゼ）近日在社群平台X分享演出照片，發文寫道「我找到你了！」，因厲害的表情控制，立刻在網路上掀起話題。更有人形容，神代Roze的模樣簡直神還原日本超人氣插畫家西村裕二筆下的角色「開心熊貓（GOKIGEN PANDA）」，神代Roze也將兩張圖放在一起對比，沒想到再次掀起熱議。

從照片可見，神代Roze興奮地指著鏡頭，不僅睜著圓圓的大眼睛，又張大了嘴巴，露出驚喜又呆萌的表情，模樣相當俏皮。與西村裕二創作的角色有幾分神似，兩者都是露出萌萌大眼及奮力張嘴，可愛得讓人忍不住多看幾眼。

網友也紛紛留言，「超可愛」、「竟然真的有人會像漫畫那樣張大嘴巴」、「與其說像，我覺得根本就是同一個人」，也有人抱持不同看法，「對她嘴巴張開的程度感到些許不安」、「雖然我知道這樣有點失禮，但有種AI生成的詭異感」。

神代Roze也在留言區提及，「第一張照片是由Tatsunon（たつのん）老師拍攝的，每次都能拍出很棒照片，真的是位天才攝影師」。眼見按讚數持續衝高，神代Roze幽默地表示，「如果幫這則貼文按讚的人全部集合起來的話，能不能把日產體育場坐滿呢？7.2萬個讚，真的非常感謝大家！」

神代Roze為日本女子偶像團體Jiemei（ジエメイ）的成員之一，該團於2022年成立，共有4位成員，團體以「另類搖滾偶像」為噱頭，以名古屋為據點，在日本各地展開活動。

日本 藝人 插畫家

延伸閱讀

看起來像40歲？日網紅曬成人禮照遭噴「超顯老」 1年後逆轉操作反擊

搭飛機新玩法？他曝機上隱藏娛樂「空中對弈」 長榮航空也轉發

結婚4年心碎…拚試管卻揪出丈夫「私生活秘密」 人妻崩潰：該包容嗎？

1車霸佔2車格？他揪日本迪士尼停車亂象 官方曝原因：工作人員引導

相關新聞

真不是漫畫？日偶像「神級表情控制」爆紅 網讚：超像西村裕二筆下角色

許多偶像因一張「神圖」而打出知名度！日本女子偶像團體Jiemei的成員神代Roze，日前因一張「表情管理」過於出色的演出照爆紅，從照片可見，神代Roze睜大圓眼、奮力張嘴的神情，被認為跟插畫家西村裕二...

結婚4年心碎…拚試管卻揪出丈夫「私生活秘密」 人妻崩潰：該包容嗎？

意外發現丈夫「私生活」的秘密，妳會說出口嗎？南韓一名結婚4年的人妻在接受試管療程期間，無意間發現丈夫曾觀賞相親節目，甚至將女來賓的個人資訊截圖，讓她身心受創。本就因試管嬰兒的療程感到疲憊，沒想到還抓出丈夫的秘密...

看起來像40歲？日網紅曬成人禮照遭噴「超顯老」 1年後逆轉操作反擊

每年1月的第2個星期一是日本重要的節日「成人之日」，在該年度滿20歲的男女們會出席成人禮慶祝。日本網紅Maikichi過去因成人禮的照片「過於顯老」，而被網友嚴厲批評，沒想到今（2026）年Maikichi再挖出舊照，還自稱「我就是那個看起來像40歲的人...

學歷、年薪、髮量都造假 印度人妻被「騙婚」怒上警局報案

印度一名人妻結婚不到一年，就憤而報警控告丈夫與公婆等家人詐騙。原來女子的丈夫疑似學歷與薪資灌水，就連婚前擁有的一頭「濃密秀髮」都是靠髮片塑造出來的假象，讓女子氣得控訴男方騙婚。

比利時男喝醉竟讓12歲兒代駕「載全家五口」 因龜速被警捉包

比利時日前發生一場荒唐的交通違規案件。一名男子自知黃湯下肚後無法開車，竟然異想天開將「代駕」任務交給年僅12歲的小兒子。這輛在路上龜速行駛的私家車後來被警方攔下，現在家長不只要面對刑責，還驚動社福單位介入調查。

渴望冒險！她辭掉300萬元高年薪工作還賣房 四年環遊世界現況曝光

美國一名33歲女子原本擁有年薪達六位數美金（約新台幣315萬元）的房產管理工作，但在四年前，她毅然決定離職並賣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。