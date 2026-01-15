結婚4年心碎…拚試管卻揪出丈夫「私生活秘密」 人妻崩潰：該包容嗎？

意外發現丈夫「私生活」的秘密，妳會說出口嗎？南韓一名結婚4年的人妻在接受試管療程期間，無意間發現丈夫曾觀賞相親節目，甚至將女來賓的個人資訊截圖，讓她身心受創。本就因試管嬰兒的療程感到疲憊，沒想到還抓出丈夫的秘密，讓該人妻崩潰詢問，「這算『丈夫的私生活』嗎？還是我該重新考慮懷孕跟離婚呢？」

南韓一名30多歲的人妻在網路論壇Pann發文，婚姻目前邁入第4年，因夫妻倆都想要小孩子，她便開始嘗試做試管嬰兒，至今時長約1年，因身心俱疲而暫時停止。然而，日前她在整理照片時，意外在電腦的垃圾桶發現，丈夫截圖YouTube相親直播的畫面，上頭是4名女來賓的個人資訊，這讓她備感衝擊。

該名人妻表示，自從做試管嬰兒後，她的外貌變化極大、身材越發臃腫，這也讓她失去自信，雖然她一直都知曉丈夫會偷看其他女性的影片，但沒想到竟連相親節目都截圖。她也坦言，儘管夫妻間感情不錯，且丈夫很體貼，兩人幾乎不太吵架，但如今看見老公私底下的行為，卻令她無比心寒，甚至徹底失去自信心。

按耐不住悲傷情緒的她便發文詢問，「我不知道這是可以一笑置之的『丈夫的私生活』嗎？還是我應該重新考慮懷孕的事，甚至考慮離婚呢？」

文章曝光後，有網友給予建議「知道了這件事後，真的能慢慢忘掉嗎？」、「即使最壞的情況是要離婚，妳也要思考自己是否願意生下他的孩子」，也有人吐槽小題大作，「雖然不知道相親直播是什麼，但應該跟喜歡藝人那種粉絲心態差不多？」、「又不是嫖妓，只不過是看直播而已，沒什麼大不了」。

部分網友則力勸該名人妻，與其悶在心裡有疙瘩，不如直接攤牌說清楚，「這男人到底有多好？看到這種事老婆都不敢吵」、「妳應該好好質問老公，把想說的話都說出來」。