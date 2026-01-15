快訊

學者揭習近平健康狀況曾不佳！傳1招降BMI 估二十一大將續任

周末前各地回溫 下周再有冷氣團南下「低溫10度以下」

洪災撤離不力涉犯過失致死 花蓮地院4大理由准押光復鄉長林清水

結婚4年心碎…拚試管卻揪出丈夫「私生活秘密」 人妻崩潰：該包容嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓一名人妻發現丈夫偷看相親直播，甚至截圖女來賓的資訊，令她感到心寒。示意圖／ingimage
南韓一名人妻發現丈夫偷看相親直播，甚至截圖女來賓的資訊，令她感到心寒。示意圖／ingimage

意外發現丈夫「私生活」的秘密，妳會說出口嗎？南韓一名結婚4年的人妻在接受試管療程期間，無意間發現丈夫曾觀賞相親節目，甚至將女來賓的個人資訊截圖，讓她身心受創。本就因試管嬰兒的療程感到疲憊，沒想到還抓出丈夫的秘密，讓該人妻崩潰詢問，「這算『丈夫的私生活』嗎？還是我該重新考慮懷孕跟離婚呢？」

南韓一名30多歲的人妻在網路論壇Pann發文婚姻目前邁入第4年，因夫妻倆都想要小孩子，她便開始嘗試做試管嬰兒，至今時長約1年，因身心俱疲而暫時停止。然而，日前她在整理照片時，意外在電腦的垃圾桶發現，丈夫截圖YouTube相親直播的畫面，上頭是4名女來賓的個人資訊，這讓她備感衝擊。

該名人妻表示，自從做試管嬰兒後，她的外貌變化極大、身材越發臃腫，這也讓她失去自信，雖然她一直都知曉丈夫會偷看其他女性的影片，但沒想到竟連相親節目都截圖。她也坦言，儘管夫妻間感情不錯，且丈夫很體貼，兩人幾乎不太吵架，但如今看見老公私底下的行為，卻令她無比心寒，甚至徹底失去自信心。

按耐不住悲傷情緒的她便發文詢問，「我不知道這是可以一笑置之的『丈夫的私生活』嗎？還是我應該重新考慮懷孕的事，甚至考慮離婚呢？」

文章曝光後，有網友給予建議「知道了這件事後，真的能慢慢忘掉嗎？」、「即使最壞的情況是要離婚，妳也要思考自己是否願意生下他的孩子」，也有人吐槽小題大作，「雖然不知道相親直播是什麼，但應該跟喜歡藝人那種粉絲心態差不多？」、「又不是嫖妓，只不過是看直播而已，沒什麼大不了」。

部分網友則力勸該名人妻，與其悶在心裡有疙瘩，不如直接攤牌說清楚，「這男人到底有多好？看到這種事老婆都不敢吵」、「妳應該好好質問老公，把想說的話都說出來」。

南韓 夫妻 試管嬰兒 丈夫 妻子 相親 直播 懷孕 婚姻

延伸閱讀

看起來像40歲？日網紅曬成人禮照遭噴「超顯老」 1年後逆轉操作反擊

渴望冒險！她辭掉300萬元高年薪工作還賣房 四年環遊世界現況曝光

搭飛機新玩法？他曝機上隱藏娛樂「空中對弈」 長榮航空也轉發

1車霸佔2車格？他揪日本迪士尼停車亂象 官方曝原因：工作人員引導

相關新聞

結婚4年心碎…拚試管卻揪出丈夫「私生活秘密」 人妻崩潰：該包容嗎？

意外發現丈夫「私生活」的秘密，妳會說出口嗎？南韓一名結婚4年的人妻在接受試管療程期間，無意間發現丈夫曾觀賞相親節目，甚至將女來賓的個人資訊截圖，讓她身心受創。本就因試管嬰兒的療程感到疲憊，沒想到還抓出丈夫的秘密...

看起來像40歲？日網紅曬成人禮照遭噴「超顯老」 1年後逆轉操作反擊

每年1月的第2個星期一是日本重要的節日「成人之日」，在該年度滿20歲的男女們會出席成人禮慶祝。日本網紅Maikichi過去因成人禮的照片「過於顯老」，而被網友嚴厲批評，沒想到今（2026）年Maikichi再挖出舊照，還自稱「我就是那個看起來像40歲的人...

學歷、年薪、髮量都造假 印度人妻被「騙婚」怒上警局報案

印度一名人妻結婚不到一年，就憤而報警控告丈夫與公婆等家人詐騙。原來女子的丈夫疑似學歷與薪資灌水，就連婚前擁有的一頭「濃密秀髮」都是靠髮片塑造出來的假象，讓女子氣得控訴男方騙婚。

比利時男喝醉竟讓12歲兒代駕「載全家五口」 因龜速被警捉包

比利時日前發生一場荒唐的交通違規案件。一名男子自知黃湯下肚後無法開車，竟然異想天開將「代駕」任務交給年僅12歲的小兒子。這輛在路上龜速行駛的私家車後來被警方攔下，現在家長不只要面對刑責，還驚動社福單位介入調查。

渴望冒險！她辭掉300萬元高年薪工作還賣房 四年環遊世界現況曝光

美國一名33歲女子原本擁有年薪達六位數美金（約新台幣315萬元）的房產管理工作，但在四年前，她毅然決定離職並賣...

荷蘭新人叫AI幫寫誓詞獨漏關鍵字句 法官判無效婚禮白辦

荷蘭一對新人原本在眾人的見證下歡喜完婚，卻在不到一年的時間後，被法院宣判「婚姻無效」。原來當初這對新人在結婚時，請ChatGPT幫忙寫婚禮誓詞，結果...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。