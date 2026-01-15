看起來像40歲？日網紅曬成人禮照遭噴「超顯老」 1年後逆轉操作反擊

每年1月的第2個星期一是日本重要的節日「成人之日」，在該年度滿20歲的男女們會出席成人禮慶祝。日本網紅Maikichi過去因成人禮的照片「過於顯老」，而被網友嚴厲批評，沒想到今（2026）年Maikichi再挖出舊照，還自稱「我就是那個看起來像40歲的人」，自我嘲諷的大氣量表現，再度掀起網路話題。

日本網紅兼模特兒Maikichi（まいきち）日前在社群平台X「挖出1年前舊照」，並發文表示，「我就是那個在成人禮當天，因為看起來像40歲而被炎上的人」，同時貼出當天出席活動的照片，並語重心長地祝褔其他人，「恭喜今年成年的各位！」

從Maikichi貼出的照片可見，當時的她身穿典雅的黑色振袖，站在寫有「20歲聚會（成人式）」的看板旁合照，面露燦爛微笑。然而，或許是因光線或髮色影響，Maikichi的膚色較黑，妝感較強烈，整個人略顯老態，與她在社群媒體曬出的白皙甜美日常照有著明顯差異。

去（2025）年照片曝光後，Maikichi便收到不少惡意留言，有人狠酸「這是第幾次成人式啊？」、「老得太誇張了吧」、「不會是第10次參加吧？」。時間來到今年，Maikichi再度挖出舊照展現氣度，讓許多網友驚訝，「說像40歲真的超好笑，不過祝福的心意才是最重要的」、「是1年前的啊，好可愛」、「去年辛苦了啦」。

根據日媒All About News報導，Maikichi將在30日迎來21歲生日，同時發行首本個人書籍。Maikichi在書中記錄自己從10幾歲開始成為網紅的過程，一路克服毀謗的惡意，最終成為日本「Z世代指標人物」之一。