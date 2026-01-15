聽新聞
0:00 / 0:00
學歷、年薪、髮量都造假 印度人妻被「騙婚」怒上警局報案
印度一名人妻結婚不到一年，就憤而報警控告丈夫與公婆等家人詐騙。原來女子的丈夫疑似學歷與薪資灌水，就連婚前擁有的一頭「濃密秀髮」都是靠髮片塑造出來的假象，讓女子氣得控訴男方騙婚。
據ODDITYCENTRAL報導，古普塔（Lavika Gupta）於2024年1月16日和丈夫山揚（Sanyam Jain）結婚，本來以為自己嫁給高學歷、高收入的「陽光型男」，沒想到婚後卻發現層層謊言。
古普塔在向警方提交的訴狀中指出，山揚和家人根本是刻意隱瞞重要細節，讓她感覺受騙。首先是「外貌詐欺」，婚前山揚擁有一頭亮麗、健康的黑髮，直到婚後某天古普塔才驚覺丈夫根本是禿頭，一頭秀髮其實是髮片。
除了髮量，山揚的社會背景也全是假象。相親時，山揚宣稱自己擁有商業學士學位，謊稱年收入有180萬盧比（約新台幣62萬元）；但在結婚後古普塔才發現丈夫其實只有高中畢業，收入當然也是完全捏造。
更讓她不能忍受的是，某次出國旅行時，丈夫不只對她拳打腳踢施加暴力，還要求她從泰國帶大麻回印度。古普塔實在忍無可忍，只好向警方報案。目前當地警局已正式立案受理，將針對詐欺、傷害及非法逼迫等罪名對山揚及家屬展開調查。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言