學歷、年薪、髮量都造假 印度人妻被「騙婚」怒上警局報案

聯合新聞網／ 綜合報導
女子嫁給丈夫後，才發現「所嫁非人」。示意圖，非當事人。圖／ingimage
女子嫁給丈夫後，才發現「所嫁非人」。示意圖，非當事人。圖／ingimage

印度一名人妻結婚不到一年，就憤而報警控告丈夫與公婆等家人詐騙。原來女子的丈夫疑似學歷與薪資灌水，就連婚前擁有的一頭「濃密秀髮」都是靠髮片塑造出來的假象，讓女子氣得控訴男方騙婚。

ODDITYCENTRAL報導，古普塔（Lavika Gupta）於2024年1月16日和丈夫山揚（Sanyam Jain）結婚，本來以為自己嫁給高學歷、高收入的「陽光型男」，沒想到婚後卻發現層層謊言。

古普塔在向警方提交的訴狀中指出，山揚和家人根本是刻意隱瞞重要細節，讓她感覺受騙。首先是「外貌詐欺」，婚前山揚擁有一頭亮麗、健康的黑髮，直到婚後某天古普塔才驚覺丈夫根本是禿頭，一頭秀髮其實是髮片。

除了髮量，山揚的社會背景也全是假象。相親時，山揚宣稱自己擁有商業學士學位，謊稱年收入有180萬盧比（約新台幣62萬元）；但在結婚後古普塔才發現丈夫其實只有高中畢業，收入當然也是完全捏造。

更讓她不能忍受的是，某次出國旅行時，丈夫不只對她拳打腳踢施加暴力，還要求她從泰國帶大麻回印度。古普塔實在忍無可忍，只好向警方報案。目前當地警局已正式立案受理，將針對詐欺、傷害及非法逼迫等罪名對山揚及家屬展開調查。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

印度 詐騙

相關新聞

渴望冒險！她辭掉300萬元高年薪工作還賣房 四年環遊世界現況曝光

美國一名33歲女子原本擁有年薪達六位數美金（約新台幣315萬元）的房產管理工作，但在四年前，她毅然決定離職並賣...

看起來像40歲？日網紅曬成人禮照遭噴「超顯老」 1年後逆轉操作反擊

每年1月的第2個星期一是日本重要的節日「成人之日」，在該年度滿20歲的男女們會出席成人禮慶祝。日本網紅Maikichi過去因成人禮的照片「過於顯老」，而被網友嚴厲批評，沒想到今（2026）年Maikichi再挖出舊照，還自稱「我就是那個看起來像40歲的人...

學歷、年薪、髮量都造假 印度人妻被「騙婚」怒上警局報案

印度一名人妻結婚不到一年，就憤而報警控告丈夫與公婆等家人詐騙。原來女子的丈夫疑似學歷與薪資灌水，就連婚前擁有的一頭「濃密秀髮」都是靠髮片塑造出來的假象，讓女子氣得控訴男方騙婚。

比利時男喝醉竟讓12歲兒代駕「載全家五口」 因龜速被警捉包

比利時日前發生一場荒唐的交通違規案件。一名男子自知黃湯下肚後無法開車，竟然異想天開將「代駕」任務交給年僅12歲的小兒子。這輛在路上龜速行駛的私家車後來被警方攔下，現在家長不只要面對刑責，還驚動社福單位介入調查。

荷蘭新人叫AI幫寫誓詞獨漏關鍵字句 法官判無效婚禮白辦

荷蘭一對新人原本在眾人的見證下歡喜完婚，卻在不到一年的時間後，被法院宣判「婚姻無效」。原來當初這對新人在結婚時，請ChatGPT幫忙寫婚禮誓詞，結果...

每次麻醉醒來就飆流利西語！美男患1病 神秘症狀醫護都傻眼

美國猶他州發生一起奇妙的醫學案例，一名男子只要動完手術，就會開啟「外語模式」，突然能流利地說西班牙語，讓醫護人員全都嘖嘖稱奇。

