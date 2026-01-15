快訊

比利時男喝醉竟讓12歲兒代駕「載全家五口」 因龜速被警捉包

聯合新聞網／ 綜合報導
男子喝醉無法開車，竟要12歲兒子幫忙代駕。示意圖，非當事人。圖／ingimage
比利時日前發生一場荒唐的交通違規案件。一名男子自知黃湯下肚後無法開車，竟然異想天開將「代駕」任務交給年僅12歲的小兒子。這輛在路上龜速行駛的私家車後來被警方攔下，現在家長不只要面對刑責，還驚動社福單位介入調查。

ODDITYCENTRAL報導，這起事件發生在1月2日晚間，當時比利時警方正好在路邊執行攔檢。執勤的員警發現，有輛轎車以超級緩慢的速度靠近攔檢點，最後在距離路口幾十公尺處就提早停下，讓警方起了疑心。

警方上前盤查，沒想到車窗搖下，駕駛座上的人竟個頭矮小、臉孔稚嫩，是一名才12歲的男童。更誇張的是，男童的父親就坐在副駕駛座，一副理所當然地向警方坦承：「我喝太多酒了，所以才叫兒子開車載我回家。」

當下後座還坐著男童的母親與兩名年幼的弟妹。警方調查發現，男童母親明明領有合格駕照，當晚卻不知何故，默許讓未成年長子充當全家「司機」，做出玩命行徑。

警方當場以無照駕駛開罰男童，男童的父親則因「將車輛交付給不適任者」、「變相鼓勵違法行為」等原因而受罰。不僅如此，警方也將此案轉交給相關單位，目前已經有專人介入，要評估這家人的教養環境是否有疏失。而這家人最後也在警方要求下，讓男童母親坐上駕駛座載全家人回家。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

