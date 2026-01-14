快訊

首颱洛鞍最快明生成！這3地低溫下探10度 下周迎冷氣團再降溫

新北地院傳縱火！陪通緝犯丈夫開庭太無聊 20歲嫩妻燒螞蟻遭活逮

外資不演了…台積電法說前夕「急行軍」 大摩解析最新晶圓代工動態

荷蘭新人叫AI幫寫誓詞獨漏關鍵字句 法官判無效婚禮白辦

聯合新聞網／ 綜合報導
AI寫的誓詞遺漏重要內容，讓婚姻當場失效不成立。示意圖／ingimage
AI寫的誓詞遺漏重要內容，讓婚姻當場失效不成立。示意圖／ingimage

荷蘭一對新人原本在眾人的見證下歡喜完婚，卻在不到一年的時間後，被法院宣判「婚姻無效」。原來當初這對新人在結婚時，請ChatGPT幫忙寫婚禮誓詞，結果AI只顧著寫出浪漫的誓言，漏掉了法律要求的關鍵字，導致這段婚姻在法律上「根本不成立」。

ODDITYCENTRAL報導，荷蘭茲沃勒（Zwolle）這對新人，為了讓婚禮不落俗套，特別委託一位好友擔任當地的「臨時民事登記官」（eendagsbabs）。這位朋友為了幫忙想出更有新意且浪漫的致詞，決定尋求AI幫助。ChatGPT也很快生成出幽默的誓言，取代了政府公版的枯燥致詞。

婚禮當天，新郎深情地對新娘承諾：「在今天、明天以及未來的每一天，都願意守護在新娘身邊。不論生活帶來什麼，都一起歡笑、成長、相愛。」而新娘也甜蜜地回答，願意與對方「繼續互相支持、互相調侃、緊緊相依」。兩人在親友的歡呼聲中交換戒指，以為兩人已經完婚。

不過這些感人的婚禮誓詞反而造成婚姻不成立。根據荷蘭《民法》第1:67條規定，一段合法的婚姻必須由雙方在登記官與證人面前，明確聲明「接受彼此為夫妻」並承諾「履行法律賦予的婚姻義務」。ChatGPT產出的版本雖然感動人心，卻隻字未提這些冷冰冰的法律條文。

茲沃勒市政府事後在審核婚禮紀錄時，意外發現誓詞缺漏。東荷蘭（Oost-Nederland）檢察官辦公室隨後介入，正式向法院申請從民事登記冊中刪除這份結婚證書，因為誓詞的遺漏，讓婚禮不符法律程序。夫妻倆向法院求情，說4月25日這個婚禮日期對他們來說意義重大，希望法院至少能承認這個日期的效力。他們也委屈地辯稱，當天明明有一名正式的官方登記官在場監督流程，卻沒有出聲糾正誓詞內容。

上艾瑟爾省地區法院（District Court of Overijssel）於今（2026）年1月6日作出判決，依舊維持原判。夫妻倆現在又變回「單身」，可能必須重跑法律流程，再穿婚紗結一次婚。

婚禮 ChatGPT AI 新人 荷蘭 法律 婚姻

延伸閱讀

泰國神棍指客戶將丟失財物 「預言秒實現」竟因自行下手偷竊

沒性行為懷頭胎、裝避孕器後生三孩 五寶媽罕見體質引熱議

不滿副校長「共享小三」 校長用扳手攻擊情敵解決三角戀

想活到一百歲？ 研究發現長壽十大健康習慣趕快學

相關新聞

每次麻醉醒來就飆流利西語！美男患1病 神秘症狀醫護都傻眼

美國猶他州發生一起奇妙的醫學案例，一名男子只要動完手術，就會開啟「外語模式」，突然能流利地說西班牙語，讓醫護人員全都嘖嘖稱奇。

荷蘭新人叫AI幫寫誓詞獨漏關鍵字句 法官判無效婚禮白辦

荷蘭一對新人原本在眾人的見證下歡喜完婚，卻在不到一年的時間後，被法院宣判「婚姻無效」。原來當初這對新人在結婚時，請ChatGPT幫忙寫婚禮誓詞，結果...

迄今最詳盡！天文學家製作「彩色銀河系」影像 揭宇宙恆星生命史

彩色銀河系會是什麼模樣？澳洲天文學家成功製作出迄今最詳盡的銀河系彩色影像，該研究耗時多年並運用大量運算資源，呈現了肉眼無法看見的天體結構。如今，該影像具備極高的解析度與靈敏度，透過有效穿透高度密集的宇宙塵埃，將協助科學家探索恆星的生命週期。

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

西班牙特內里費島一座機場近日發生一起離奇事件，一名80歲男子試圖推著已死亡的妻子登機，卻在通過安檢時被察覺異狀的工作人員...

前1天才慶生！母抱3歲雙胞胎墮10樓亡 調查揭心酸內情

西班牙發生倫常慘劇，1名48歲母親為雙胞胎孩子慶祝3歲生日翌日，就抱着2名孩子從10樓墮下，母親當場死亡，2名孩子送院搶救，其中1名孩子危殆，另1名孩子幸逃一劫。事件震驚當地社會，並揭開事件悲傷內情。

移民英國5年後悔…月薪剩原本的3分之1 過來人吐苦水：活著很累

移民英國前要想清想楚。有移民英國5年香港人於社群平台Threads發文，講述移民英國生活辛酸不似預期，月薪亦由在香港的中產收入，變成只有港幣1萬多（約新台幣4萬元），直指「好後悔移民英國」，「活着很累，但是已經回不去了，回頭已是百年身」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。