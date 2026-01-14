荷蘭新人叫AI幫寫誓詞獨漏關鍵字句 法官判無效婚禮白辦

荷蘭一對新人原本在眾人的見證下歡喜完婚，卻在不到一年的時間後，被法院宣判「婚姻無效」。原來當初這對新人在結婚時，請ChatGPT幫忙寫婚禮誓詞，結果AI只顧著寫出浪漫的誓言，漏掉了法律要求的關鍵字，導致這段婚姻在法律上「根本不成立」。

據ODDITYCENTRAL報導，荷蘭茲沃勒（Zwolle）這對新人，為了讓婚禮不落俗套，特別委託一位好友擔任當地的「臨時民事登記官」（eendagsbabs）。這位朋友為了幫忙想出更有新意且浪漫的致詞，決定尋求AI幫助。ChatGPT也很快生成出幽默的誓言，取代了政府公版的枯燥致詞。

婚禮當天，新郎深情地對新娘承諾：「在今天、明天以及未來的每一天，都願意守護在新娘身邊。不論生活帶來什麼，都一起歡笑、成長、相愛。」而新娘也甜蜜地回答，願意與對方「繼續互相支持、互相調侃、緊緊相依」。兩人在親友的歡呼聲中交換戒指，以為兩人已經完婚。

不過這些感人的婚禮誓詞反而造成婚姻不成立。根據荷蘭《民法》第1:67條規定，一段合法的婚姻必須由雙方在登記官與證人面前，明確聲明「接受彼此為夫妻」並承諾「履行法律賦予的婚姻義務」。ChatGPT產出的版本雖然感動人心，卻隻字未提這些冷冰冰的法律條文。

茲沃勒市政府事後在審核婚禮紀錄時，意外發現誓詞缺漏。東荷蘭（Oost-Nederland）檢察官辦公室隨後介入，正式向法院申請從民事登記冊中刪除這份結婚證書，因為誓詞的遺漏，讓婚禮不符法律程序。夫妻倆向法院求情，說4月25日這個婚禮日期對他們來說意義重大，希望法院至少能承認這個日期的效力。他們也委屈地辯稱，當天明明有一名正式的官方登記官在場監督流程，卻沒有出聲糾正誓詞內容。

上艾瑟爾省地區法院（District Court of Overijssel）於今（2026）年1月6日作出判決，依舊維持原判。夫妻倆現在又變回「單身」，可能必須重跑法律流程，再穿婚紗結一次婚。