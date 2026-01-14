快訊

首颱洛鞍最快明生成！這3地低溫下探10度 下周迎冷氣團再降溫

新北地院傳縱火！陪通緝犯丈夫開庭太無聊 20歲嫩妻燒螞蟻遭活逮

外資不演了…台積電法說前夕「急行軍」 大摩解析最新晶圓代工動態

每次麻醉醒來就飆流利西語！美男患1病 神秘症狀醫護都傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
男子術後醒來突然會說流利西語，讓醫護都傻眼。示意圖／ingimage
男子術後醒來突然會說流利西語，讓醫護都傻眼。示意圖／ingimage

美國猶他州發生一起奇妙的醫學案例，一名男子只要動完手術，就會開啟「外語模式」，突然能流利地說西班牙語，讓醫護人員全都嘖嘖稱奇。

ODDITYCENTRAL報導，現年33歲的徹斯（Stephen Chase）是在19歲時發現自己有「外語症候群」（Foreign Language Syndrome, FLS）。當時他剛動完膝蓋手術，麻醉退後開始說話，沒想到吐出的全是流利的西班牙語。他提到，自己只有在高中時上過一年的基礎西語課，程度只有數數和幾句簡單的句子，完全不知道自己怎麼會突然開口說西語。

根據《美國國家醫學圖書館》資料指出，徹斯身上發生的現象稱為「外語症候群」，自1907年發現以來，全球只有約100起紀錄。該病症通常與腦部受傷、腫瘤、心理壓力或全身麻醉有關，和另一種較常見的「外國口音症候群」（患者仍說母語但口音改變）非常相似，但出現的症狀截然不同。

有趣的是，徹斯在說話的當下都認為自己說的是英語，直到看見護理師一臉疑惑才發現自己出現症狀。而他的案例之所以別具研究價值，是因為他雖然會講西語，卻只在術後醒來二十分鐘內才有症狀，但卻又在每次手術後反覆出現這項病症。原來過去十年間，徹斯因運動傷害與鼻中隔成形術（Septoplasty）多次接受全身麻醉手術，每次只要是從麻醉中醒來，他的大腦就會自動切換到「西語模式」。

徹斯認為，這可能與他的成長環境有關。他周遭有許多拉丁裔的鄰居有關，雖然他只學過一年，但大腦可能在潛意識中吸收了這些語言資訊。目前醫學界尚無法完全解釋這種病症的運作機制，不過徹斯的案例展現了大腦的潛力，讓專家都十分震驚。

手術 醫學 西班牙 潛意識

延伸閱讀

想活到一百歲？ 研究發現長壽十大健康習慣趕快學

不滿副校長「共享小三」 校長用扳手攻擊情敵解決三角戀

1月9日號稱「放棄星期五」 因近三成新年新希望撐不過這天

不滿意餐點品質 美國狂客竟拿刀刺傷肯德基店員洩憤

相關新聞

每次麻醉醒來就飆流利西語！美男患1病 神秘症狀醫護都傻眼

美國猶他州發生一起奇妙的醫學案例，一名男子只要動完手術，就會開啟「外語模式」，突然能流利地說西班牙語，讓醫護人員全都嘖嘖稱奇。

荷蘭新人叫AI幫寫誓詞獨漏關鍵字句 法官判無效婚禮白辦

荷蘭一對新人原本在眾人的見證下歡喜完婚，卻在不到一年的時間後，被法院宣判「婚姻無效」。原來當初這對新人在結婚時，請ChatGPT幫忙寫婚禮誓詞，結果...

迄今最詳盡！天文學家製作「彩色銀河系」影像 揭宇宙恆星生命史

彩色銀河系會是什麼模樣？澳洲天文學家成功製作出迄今最詳盡的銀河系彩色影像，該研究耗時多年並運用大量運算資源，呈現了肉眼無法看見的天體結構。如今，該影像具備極高的解析度與靈敏度，透過有效穿透高度密集的宇宙塵埃，將協助科學家探索恆星的生命週期。

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

西班牙特內里費島一座機場近日發生一起離奇事件，一名80歲男子試圖推著已死亡的妻子登機，卻在通過安檢時被察覺異狀的工作人員...

前1天才慶生！母抱3歲雙胞胎墮10樓亡 調查揭心酸內情

西班牙發生倫常慘劇，1名48歲母親為雙胞胎孩子慶祝3歲生日翌日，就抱着2名孩子從10樓墮下，母親當場死亡，2名孩子送院搶救，其中1名孩子危殆，另1名孩子幸逃一劫。事件震驚當地社會，並揭開事件悲傷內情。

移民英國5年後悔…月薪剩原本的3分之1 過來人吐苦水：活著很累

移民英國前要想清想楚。有移民英國5年香港人於社群平台Threads發文，講述移民英國生活辛酸不似預期，月薪亦由在香港的中產收入，變成只有港幣1萬多（約新台幣4萬元），直指「好後悔移民英國」，「活着很累，但是已經回不去了，回頭已是百年身」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。