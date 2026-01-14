每次麻醉醒來就飆流利西語！美男患1病 神秘症狀醫護都傻眼

美國猶他州發生一起奇妙的醫學案例，一名男子只要動完手術，就會開啟「外語模式」，突然能流利地說西班牙語，讓醫護人員全都嘖嘖稱奇。

據ODDITYCENTRAL報導，現年33歲的徹斯（Stephen Chase）是在19歲時發現自己有「外語症候群」（Foreign Language Syndrome, FLS）。當時他剛動完膝蓋手術，麻醉退後開始說話，沒想到吐出的全是流利的西班牙語。他提到，自己只有在高中時上過一年的基礎西語課，程度只有數數和幾句簡單的句子，完全不知道自己怎麼會突然開口說西語。

根據《美國國家醫學圖書館》資料指出，徹斯身上發生的現象稱為「外語症候群」，自1907年發現以來，全球只有約100起紀錄。該病症通常與腦部受傷、腫瘤、心理壓力或全身麻醉有關，和另一種較常見的「外國口音症候群」（患者仍說母語但口音改變）非常相似，但出現的症狀截然不同。

有趣的是，徹斯在說話的當下都認為自己說的是英語，直到看見護理師一臉疑惑才發現自己出現症狀。而他的案例之所以別具研究價值，是因為他雖然會講西語，卻只在術後醒來二十分鐘內才有症狀，但卻又在每次手術後反覆出現這項病症。原來過去十年間，徹斯因運動傷害與鼻中隔成形術（Septoplasty）多次接受全身麻醉手術，每次只要是從麻醉中醒來，他的大腦就會自動切換到「西語模式」。

徹斯認為，這可能與他的成長環境有關。他周遭有許多拉丁裔的鄰居有關，雖然他只學過一年，但大腦可能在潛意識中吸收了這些語言資訊。目前醫學界尚無法完全解釋這種病症的運作機制，不過徹斯的案例展現了大腦的潛力，讓專家都十分震驚。