迄今最詳盡！天文學家製作「彩色銀河系」影像 揭宇宙恆星生命史

彩色銀河系會是什麼模樣？澳洲天文學家成功製作出迄今最詳盡的銀河系彩色影像，該研究耗時多年並運用大量運算資源，呈現了肉眼無法看見的天體結構。如今，該影像具備極高的解析度與靈敏度，透過有效穿透高度密集的宇宙塵埃，將協助科學家探索恆星的生命週期。

銀河系彩色影像

《今日科學》報導，國際無線電天文研究中心 (ICRAR) 天文學家製作迄今最詳細的銀河系彩色影像，其展示了從南半球視角的銀河低頻波段，並捕捉其在無線電波範圍內的畫面，使天文學家研究恆星誕生、演化，以及在銀河系中結束生命的方式有了新突破。

科廷大學博士生曼托瓦尼尼耗時18個月完成這張銀河系的彩色合成影像，其透過超級電腦處理合併兩個大型電波巡天的資料，並使用默奇森寬場陣列 (MWA) 低頻電波望遠鏡進行觀測，在2013至2020間共採集了141個夜晚數據資料。

這張圖像能夠區分新恆星周圍的氣體和死亡恆星留下的氣體，從而揭示宇宙景觀中更清晰的模式，以及恆星在生命末期爆炸後留下的氣體和能量雲。曼托瓦尼尼表示，這張生動的圖像以前所未有的視角，展現了銀河系在低頻無線電波下的景象。

無線電波觀測

《今日宇宙》指出，觀測無線電波對天文學家來說意義重大，由於無線電波的波長最長並涵蓋多個波段，其能夠穿透阻擋其他類型輻射的塵埃和氣體雲。再者，無線電波能夠揭示多種物理現象，並且可以利用乾涉儀進行觀測，從而製作高解析度影像。

身處銀河系盤狀結構之中，科學家觀測銀河系中心十分困難，尤其高度密集的塵埃和恆星會嚴重干擾觀測視線。ICRAR團隊副教授娜塔莎表示，這張低頻影像揭示銀河系中一些難以用高頻成像的大型天文物理結構，成為天文學領域一項激動人心的里程碑。

