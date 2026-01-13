移民英國5年後悔…月薪剩原本的3分之1 過來人吐苦水：活著很累

移民英國前要想清想楚。有移民英國5年香港人於社群平台Threads發文，講述移民英國生活辛酸不似預期，月薪亦由在香港的中產收入，變成只有港幣1萬多（約新台幣4萬元），直指「好後悔移民英國」，「活着很累，但是已經回不去了，回頭已是百年身」。

貼文引來網友熱議，不少人安慰原PO，「人生本來就好多困難，不要輕易放棄」，亦有網友認為如不合適可以回香港，「不是人人都適合這個地方（英國）」、「回來（香港）吧，自己地方」。

「住在英國將近5年，好後悔移民英國」。該移民英國香港人於社交平台Threads發文，形容目前英國環境，比他十年前在英國讀書時差別很大，「十年前在這裡讀書，醫生可以當日或隔日看診，NHS（英國國民保健署）沒崩潰，經濟向好，整個國家欣欣向榮。現在是怎麼樣？大家心裡都清楚，無論是政治還是經濟都在日益衰退，只會繼續下滑」。

原PO以工作為例，指本來他在香港有1份「好好的工作」，依計算現在至少月薪6萬元（約新台幣24萬元），將來更可超過10萬元（約新台幣40.5萬元），達中產級別，然而移民英國後，只找到稅後月薪不足2萬多（約新台幣8萬元），即只有1萬多工作，悲呼「日子難過」，「本來在香港有一份很好的工作，薪酬不是特別高，但非常穩定，當年還有老闆叫我去考更高級的職位，就算當年考不上，現在至少月薪應該有6萬，就算躺平不拚命，十年後也應該有12到14萬……一個打著一份好工作，沒有經濟實力的異鄉人，日子真的很難過」。

原PO續說，雖然英國是民主自由國家，但移民英國5年，他感覺不到權利獲尊重，疑惑「自由、民主制度是不是這麼重要？」，又感嘆如果當年沒有移民英國，「可能現在的處境已經好很多」。

不過歷史沒有如果，原PO引用清代魏子安《花月痕》1句「回頭已百年身」，以及唐代杜甫《登高》1句「艱難苦恨繁霜鬢」，明言「已經回不去了，活著很累」。

網友看過貼文議論紛紛，不少人安慰原PO，「人生本來就好多困難，不要輕易放棄」、「出去認識一下朋友，一個人很容易胡思亂想抑鬱」、「同先生移民英國4年，買了房子、買了車、沒有小孩，我們兩個都有穩定的工作，生活雖然沒有香港那麼多姿多彩，但壓力比香港小，房子也比香港大，大家都沒有後悔移民」。

亦有網友認為如不合適可以回流香港，「不是人人都適合這個地方（英國）」、「回來（香港）吧，自己地方」。但也有網友質疑事件真偽，「工作可以擺在那裡不用做就升到這麼高價？真的假的？」。

延伸閱讀：

九巴小童阻路！大媽激戰港媽：我兒孫滿堂 後續超狂網友力撐大媽

港鐵屍殺列車？乘客逃走驚叫：唔好望後面！港鐵揭恐怖場面真相

文章授權轉載自《香港01》