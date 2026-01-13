不僅賣日本天后生前裸照 唱片公司加碼兜售原味內衣褲「有錢賺太好了」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為日本演歌天后八代亞紀生前來台為演唱會宣傳畫面。聯合報系資料照
日本演歌天后八代亞紀2023年底病逝，享壽73歲，不料唱片公司「New Century Records」竟拍賣八代亞紀生前拍攝的裸露照片，價格高達日幣92萬6300元（約新台幣18萬4千元）。此外，該公司近日更打算兜售八代亞紀穿過的原味內衣褲，公司人員接受日本記者訪問時，表示此舉是為了證明手上的是正牌貨，更大喊「如果能賣給想買的人，我們也能賺錢，這真是太好了！」

根據「週刊女性PRIME」報導，八代亞紀病逝後，她生前所拍攝的裸照遭「New Century Records」拍賣，日本輿論紛紛大罵唱片公司，批評此舉是踐踏死者的尊嚴。

當週刊記者致電唱片公司時，接聽電話的男性員工不避諱表示，拍賣是為了證明持有的是原版裸照而非複製品，這名員工甚至直言「如果能賣給想買的人，我們也能賺錢，這真是太好了！」

至於這次被放上拍賣的八代亞紀裸照，2025年12月10日時，價格為日幣68萬元（約新台幣13萬5千元），並在短短2周內就衝上日幣92萬6300元。不過，根據目前唱片公司官網資訊，八代亞紀裸照的拍賣價格已被隱藏。

除了裸照之外，這名男性員工更暗示將在今年4月21日之後，販售八代亞紀生前曾穿過的原味內衣褲。

面對外界的各種批評，這名員工表示八代亞紀的家屬、前經紀公司都沒有提出抗議，坦言公司並沒有因此惹上官司，「我們有權利這樣做，而且沒有違反任何法律，所以根本沒辦法告我們」。

