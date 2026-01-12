印度大象襲人事件頻發 新年首周爆12宗個案釀至少17人亡
印度賈坎德邦近期接連發生大象襲人事件，截至1月7日，總共發生12宗不同襲擊個案，造成至少17人身亡，包括一個四口之家，而罪魁禍首相信是同一頭年輕成年雄象。當地警察局已經協助附近居民搬遷，並派出動物專家協助追查象蹤。
另有官員指，目前這頭大象正在三個叢林管理區的交界處的百公里範圍內四處遊竄，最後一次追蹤記錄顯示牠是在周四現身。此外，這頭雄象被認為處於「發情期（musth）」，這時象體內的睾酮會顯著增加，並變得極具攻擊性。
當地林務官Aditya Narayan指出，事件發生後已派出多個隊伍尋找涉事大象，惟至今仍未追蹤到大象的具體行蹤。他還指，一旦尋回大象，將會使用鎮靜劑將其制服並重新安置牠。
報導引述目擊者指，大象通常在夜間人們安睡時發動襲擊，而居民一直使用煙火和籌組巡邏隊來防止大象靠近人口密集區域。
