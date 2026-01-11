把泰國寺廟當海邊？金髮辣妹穿比基尼「腿開開」曬太陽 當地人氣炸公審

泰國清邁是國際知名的旅遊勝地，但文化差異引發的衝突卻時有所聞。近日一組照片在泰國社群網路上瘋傳，幾名外國女遊客身穿比基尼，直接在莊嚴的寺廟旁草地曬起日光浴，引發當地民眾不滿。

綜合泰媒報導，臉書粉專「แฉเชียงใหม่ V2」（揭露清邁 V2）於1月5日發布了這組爭議照片。事發地點位於清邁市中心的護城河畔，緊鄰當地著名的「Wat Rajamontean」，畫面中可見四名外籍女子身穿清涼的比基尼，愜意地躺在草地上享受陽光。

粉專管理者在貼文中嚴厲批評，雖然能理解文化差異，但遊客在造訪他國前是否也該先了解當地風俗？貼文更指出，其中一名身穿灰色比基尼的女子，甚至雙腿大開正對著寺廟入口，姿勢相當不雅，「這裡是寺廟旁，不是海邊」。

這篇貼文曝光後迅速引發熱議，吸引數千名網友關注。許多泰國民眾感到被冒犯，紛紛留言抨擊：「這完全沒有教養」、「西方人常自認文明，但行為卻恰恰相反」、「要去別的國家玩，就該學會尊重當地文化」。

然而，另一派網友則認為不該對遊客過於苛刻，歐美遊客可能真的不知道在寺廟附近穿泳裝是不敬的行為，「對她們來說穿比基尼很正常，她們是來旅遊消費的」、「身為地主，應該展現氣度上前善意提醒或用英文溝通，而不是躲在遠處偷拍並上網公審」。也有人直言，清邁若想成為世界級景點，在地人的心態也該更開放包容。

截至目前，清邁官方尚未對此事件做出回應。事實上，類似的文化衝突在清邁並非首例，去（2025）年1月，也曾有兩名波蘭女遊客因在清曼寺（Chiang Man Temple）做日光浴而遭到撻伐，最終，人在警方協助溝通後公開道歉，坦言因不清楚習俗才無心冒犯。