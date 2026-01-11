英國巴士活春宮影片瘋傳 車上6字標語成焦點「好應景」

這個跨年前夕也太刺激了吧！「X（前稱Twitter」瘋傳1段「巴士活春宮」影片，指英國倫敦1輛行駛中的巴士上，有1對男女在靠窗位置「車震」忘情性交，動作激烈，全程被「直擊」。

影片震撼網友，「太瘋狂了」、「是跨年慶祝節目嗎？」，也有網友批評2人行為離譜。亦有不少網友「錯重點」，留意巴士車身上的英文標語，竟正「反映」出2人行徑，直呼「真是應景」。

根據英國《每日星報》（The Daily Star）報道，事發2025年12月29日，地點在英國倫敦1部正行駛的巴士，目擊者感到震驚，於是拍下影片。

影片長達17秒，於「X（前稱Twitter」廣泛流傳。畫面見到，當時為晚上，紅色雙層巴士上層最後排座位靠窗戶位置，有1對男女動作激烈「前前後後」震動，疑似正在進行性行為。由於車內燈火通明，車外可清晰望到2人行為。

十多秒後，2人似乎已「完事」，女方坐迴座位上，巴士駛離鏡頭。

網友看過影片震驚，「太瘋狂了」、「是跨年慶祝節目嗎？」、「真人表現嗎」。也有網友批評2人行為離譜，「公眾場合在做什麼？」、「道德淪亡」、「太大膽了吧」。

亦有不少網友「錯重點」，留意巴士車身上的英文標語「CAN YOU KEEP A SECRET？（你可以保密嗎？）」，笑言「真是應景」。

《每日星報》（The Daily Star）報導，警方已註意到相關影片，但由於缺乏線索，目前未有人被捕。

文章授權轉載自《香港01》