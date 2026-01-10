「開房後突發瘋！」甜美櫻花妹狠砸老翁頭還討錢 當眾咬人黑歷史曝

日本一名在網路上頗具知名度的28歲風俗店員篠田萌夏，因涉及傷害及恐嚇取財罪，日前遭名古屋地院判處有期徒刑3年、緩刑5年。這名外型甜美的女店員，被控在旅館內對一名68歲男子暴力相向，導致對方頭破血流並強行索討現金。儘管她在法庭上極力撇清並崩潰痛哭，仍遭法官認定犯罪事實明確。

據日媒《ニフティニュース》報導，這起案件發生在2024年6月。當時篠田透過媒合平台結識一名68歲男子，兩人相約用餐後前往名古屋市一間汽車旅館。沒想到進房短短6分鐘，氣氛竟急轉直下，演變成血腥暴力現場。

被害男子指控，入房後篠田突然發瘋，拿著手機對他的頭部猛力揮砸，並對其拳打腳踢，導致他當場鮮血直流。隨後篠田更對著驚恐的男子大吼，「別以為我是女的就好欺負！」男子因擔心生命危險，在完全沒有發生性關係的情況下，趕緊掏出2萬日圓（約新台幣4,003元）自保。

對此，篠田在法庭上卻給出截然不同的說法。她辯稱，當天是因為男子不願支付額外費用，甚至想強摸女方，遭拒後還惱羞成怒索回預付款並抓住她的雙手。篠田宣稱自己是出於恐懼才拿手機反擊，「這完全是正當防衛」。

事實上，篠田早已是警方的常客，檢方指出，篠田過去爭議不斷，曾有3次類似的傷害紀錄。最出名的一段往事是2023年3月，她在新宿歌舞伎町與知名影片創作者內田浩樹發生衝突，當時內田向她搭訕未果，雙方發生口角肢體衝突，篠田隨即拍下內田照片並在社群PO文：「這人搭訕失敗就罵我醜、還踢我，想讓他社會性死亡，請大家擴散」。

該貼文當時引發網路肉搜狂潮，導致內田遭受大量言語霸凌。此外，篠田還曾在2024年初於宇部市飯店，因與住宿客人及飯店人員發生糾紛，於是憤而咬傷經理。

而在本次審理過程中，更出現戲劇化一幕。當篠田在被告席宣稱自己是「嚇到逃跑」時，旁聽席上的被害老翁忍不住憤怒大喊「妳在撒謊」，篠田隨即疑似過呼吸發作，在法庭上放聲大哭，導致審判一度中斷。最終，法官審理認為被害人頭部流血、財產損失事實明確，篠田的行為不容輕視。但考量其為初犯且有社會教化可能，判處緩刑。