一秒道歉？跑車男當街逼車威脅烙人 「神秘人」現身讓他瞬間熄火

一名日本女子日前分享一段驚魂經歷，自己在道路左轉時，竟遭一輛紅色跑車高速逼車，還被對方駕駛當街怒罵，甚至出言恐嚇「我要叫人來」，沒想到最後劇情卻出現反轉。

據日媒《日刊SPA》報導，事件發生在野本小姐準備左轉時。當時她觀察對向車道遠處有一輛紅色跑車，距離尚遠，她便照常行駛。不料該輛跑車卻突然加壓油門、猛按喇叭強行切入路口奪路而去。

原本以為只是遇到路霸，沒想到在下一個紅燈時，跑車上的老翁竟氣沖沖地下車，衝到野本小姐車旁叫囂，「妳是怎麼開車的？」甚至語帶威脅地大喊，「我要叫夥伴來幫忙，妳給我走著瞧！」野本小姐心中一邊困惑，一邊感到恐懼，對方卻激動的不斷咆哮。

就在情況看似失控之際，一輛載著兩名年輕男子的機車突然停在路旁，讓野本小姐一度以為事情會進一步惡化，沒想到其中一名年輕男子卻突然轉身向她道歉，隨後怒斥高齡男子，「不是說過不能自己偷開我的車嗎？」

原來，這名情緒失控的高齡男子，正是年輕男子的父親。年輕男子無奈表示，父親趁家人不注意時，找出藏起來的鑰匙，擅自開走他的紅色跑車外出，家人發現後立刻透過手機定位一路追來。

年輕男子坦言，父親近年疑似出現輕微失智狀況，加上年輕時性格衝動，情緒一來就容易失控，家人其實早已勸他繳回駕照、賣掉車輛，但始終無法說服成功。說到這裡，他也多次向野本小姐道歉，表示真的讓對方受到驚嚇。

在兒子的喝斥下，高齡男子情緒突然冷卻，低聲道歉後，默默坐回跑車後座，最後由另一名同行的年輕男子將車開走。事件最終沒有釀成意外，卻讓野本小姐心有餘悸。