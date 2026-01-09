1夫多妻男偷拍千部不雅片獲利千萬 日警還搜出「洗腦手冊」囚禁少女

快訊

香港01／ 撰文：成依華
日本警方2025年底逮捕自稱奉行「一夫多妻制」的39歲男子小野洋平。警方指他涉嫌誘騙在社交平台結識的女性，偷拍其性愛影片並上傳至成人網站獲利。示意圖／AI生成
日本警方2025年底逮捕1男2女，包括自稱奉行「一夫多妻制」的39歲男子小野洋平，其28歲妻子小野晴香及23歲同居伴侶兼「養女」小野凜。警方指他們涉嫌誘騙在社交平台結識的女性，偷拍其性愛影片並上傳至成人網站獲利。

日媒1月8日報導，調查人員在疑犯小野洋平的電腦發現一份疑似自製「洗腦手冊」文件，小野洋平試圖透過分析女性的性格和成長經歷來「洗腦」，並紀錄他的案例。

在案件中，小野洋平最先於2025年11月被捕，罪名是涉嫌把一名他在社交網站上認識的10多歲少女囚禁在公寓內。

至12月，警方拘捕小野洋平、小野晴香及小野凜3人。他們被控合謀於2024年7月秘密拍攝小野洋平與一名20多歲女子在酒店內發生性行為的影片，並將影片上傳至成人網站，這名女子也是他們在社交平台上結識。

在調查後，警方最新發現類似影片竟多達約1000個，涉及100多名女性，估計3人藉此獲利逾5500萬日圓（約新台幣1101萬元）。至2026年1月6日，日媒FNN報導再有女子加入指控，3人再次因涉嫌偷拍淫穢影片而被捕。

「洗腦手冊」寫了什麼？

綜合日本時事通訊社、每日新聞最新於1月8日報導，調查人員在小野洋平東京新宿區的公寓電腦內發現一份疑似自製的「洗腦手冊」文件，長約10頁，文件名為「分析依賴計劃」，詳細紀錄該名疑曾被小野洋平囚禁在公寓內10多歲少女的性格和成長經歷，並附有可能使用AI幫助的分析結果，指該少女「情緒不穩定」、「自卑」且「忠誠」。

文件顯示小野洋平看來認為該女性容易被洗腦，要與她「多次約會」，以便將她納入自己的「妻子」行列。他還寫道對方「愈來愈依賴我」。

以「狗」、「企鵝」等動物名稱呼女性

文件並有小野洋平操縱該女子按照其意願行事的紀錄。報導指，小野洋平會給該少女戴上頸圈，稱她為「狗」，他也會把與他同住的妻子小野晴香和「養女」小野凜分別稱為「企鵝」和「兔子」。

調查人員指，有關文件描述小野洋平操控女性的實際案例，認為小野洋平製作這份「洗腦手冊」用於對女性進行心理控制

據日媒較早前報導，小野洋平已承認指控，另外兩名疑犯則保持沉默。

文章授權轉載自《香港01》

日本 妻子 偷拍 心理控制 一夫多妻 性行為

