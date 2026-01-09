不滿副校長「共享小三」 校長用扳手攻擊情敵解決三角戀

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
校長因不滿女伴劈腿，帶著扳手攻擊副校長。示意圖，非當事人。圖／ingimage
英國南威爾斯（South Wales）校園傳出教師三角戀醜聞，一名中學校長背著妻子外遇，和校內女老師外遇並生下私生子。更誇張的是女老師除了校長也和副校長有染，校長得知以後憤而持扳手攻擊副校長，畫面全都被監視器錄下。

據《太陽報》（The Sun）報導，54歲的費爾頓（Anthony John Felton）原本是聖約瑟天主教中學（St Joseph’s Catholic School）的校長。他的妻子瑪麗亞（Maria）也在同間學校任教，負責教授「宗教與性教育」。不過費爾頓不怕妻子發現，和校內一名老師發生婚外情，還因此產下一子。

去年三月，費爾頓驚覺副校長派克（Richard Pyke）也跟同一位女老師有染。妒火攻心的他，假意邀請派克進辦公室看電子郵件，趁對方背對他時，從口袋掏出預藏的扳手重擊派克的頭部。監視器畫面顯示，派克被打得血流滿面，費爾頓還不肯罷手，一邊咆哮：「你知道你做了什麼！」

不過費爾頓打完情敵還不夠，他隨後又發出全校電子郵件，羞辱女老師「一路睡到高層」。事情曝光後，費爾頓因「意圖導致他人身體嚴重受傷」遭判兩年四個月有期徒刑。他在監獄報紙《獄中時報》（Inside Time）撰文表示，入獄前他本來非常害怕被霸凌，沒想到因為這起案件太過出名，獄友不但沒找他麻煩，還紛紛上前找他聊天，「稱讚」他拿扳手教訓情敵的行徑。

費爾頓只服刑六個月就獲釋，他表示自己對派克感到非常抱歉，希望能夠有機會向他道歉。不過派克在聲明中表示，這場襲擊讓他產生嚴重心理創傷，現在都還活在恐懼之中，恐怕短期之內都不會接受費爾頓的道歉。

