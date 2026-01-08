快訊

日偶像女團突發公告！成員被爆「與經紀人不當交流」 無限期暫停活動

台股市值破百兆就在明日？台積電鉅額交易再創歷史新高 ADR盤前反彈

台人講話更清楚？外國客喊「大陸人說中文難理解」 一票人點頭曝2關鍵

剛認識先問這題？南韓1文化讓台人超困惑 內行解答「絕非因為八卦」

聯合新聞網／ 綜合報導
不少台灣人與南韓人初次見面時，常會對對方很快就開口詢問年齡感到困惑，甚至覺得有些失禮。圖為人們在南韓首爾明洞購物區行走。圖／路透社
不少台灣人與南韓人初次見面時，常會對對方很快就開口詢問年齡感到困惑，甚至覺得有些失禮。圖為人們在南韓首爾明洞購物區行走。圖／路透社

不少台灣人南韓人初次見面時，常會因為對方很快就開口詢問年齡感到困惑，甚至覺得有些失禮。對此，知名部落客「台灣妞韓國」近日在社群平台發文指出，南韓人愛問年齡，其實並非出於八卦，而是「不問清楚，真的會不知道該怎麼說話」。

台灣妞韓國解釋，南韓社會非常重視長幼秩序，語言中有明確的「敬語」與「平語」區分，而年齡正是決定使用哪一種語言的關鍵。只要年紀大一歲，就得以哥哥、姐姐相稱，並使用敬語；若年齡相同，才能被視為朋友，用較為平等的說話方式互動。若未先確認年齡就貿然開口，對南韓人而言反而是相當失禮的行為。

她也補充，語言的「拿捏」同樣重要，若雙方年齡差距不大，卻使用過於正式、甚至像對長輩般的敬語，在南韓文化中也會被視為不恰當，「總之語言真的受年齡影響很大」。因此，南韓才會流傳「年紀就是力量」的說法，年紀較小的一方，說話用字都得特別小心；甚至在爭吵時，若有人誤用平語，還可能被對方怒吼一句「你幾歲啊？」

貼文曝光後，引發不少台灣網友共鳴與討論，「台灣40歲的女生表示『叫什麼阿姨，叫姐』，如果去南韓應該每天都被打擊」、「同年還要問一下月份」、「沒錯，問年齡是為了找對位置 」、「台灣人也很愛問啊，愛問隱私的不禮貌程度很驚人」。

不過，也有部分網友不喜歡南韓過度講究輩分的文化，「感覺好倚老賣老，壓力真大」、「好麻煩喔…我也不懂為什麼已經交往了，還要用敬語，然後還要叫姐、哥」、「很受不了南韓這種文化」、「一個很重視階級的國家」。台灣妞韓國則笑稱，「沒想到大家會這麼不爽這個文化，我倒是覺得是很有特色的文化啊」。

南韓 年齡 台灣人 韓文

延伸閱讀

比女生還可愛！2寶爸萬聖節大變身 破萬網友朝聖：根本美少女

台人講話更清楚？外國客喊「大陸人說中文難理解」 一票人點頭曝2關鍵

冬天最後悔「和女友洗澡」！網揭兩大地獄原因 一票男生全點頭

瑞士跨年惡火釀40死！酒吧經理遭爆拋下客人 急抱收銀機落跑

相關新聞

萬事都可問Siri？家族旅遊沒安排 全家照做1推薦路線喜挖大寶貝

不少人出門旅遊靠導航找餐廳、找景點，沒想到現在連「挖鑽石」都能交給語音助理。美國德州一個家庭日前出遊...

比女生還可愛！2寶爸萬聖節大變身 破萬網友朝聖：根本美少女

日本一名育有兩名孩子的爸爸，近日因一支「萬聖節女裝妝容」影片在Instagram上爆紅。該影片由網友「太郎」（@tar...

剛認識先問這題？南韓1文化讓台人超困惑 內行解答「絕非因為八卦」

不少台灣人與南韓人初次見面時，常會因為對方很快就開口詢問年齡感到困惑，甚至覺得有些失禮。對此...

沒性行為懷頭胎、裝避孕器後生三孩 五寶媽罕見體質引熱議

美國猶他州一名女子因為身體的罕見情況，根本無法進行性行為。不過即便如此，她仍在17歲那年「沒有發生關係」就懷孕，罕見的巧合，讓周遭所有親友也都看傻了眼。

泰國神棍指客戶將丟失財物 「預言秒實現」竟因自行下手偷竊

泰國芭達雅傳出一起離譜騙局，一名算命師在算命時警告客戶「近期會丟失財物」，沒想到他為了自圓其說而親自「動手」實現。這名神棍在行竊得手後還厚臉皮地拿預言當擋箭牌，最終被客戶當場拆穿，送進警局。

餐廳TikTok宣傳片碰巧錄到「偷吃現場」 義外遇男遭抓包怒提告

義大利發生一起荒謬的事件，一名男子帶著外遇對象到餐廳用餐，沒想到餐廳隨手拍攝的一段宣傳短片，竟然成為他外遇的「鐵證」。好巧不巧，這段影片被他太太在網路上刷到，直接導致家庭破碎，而這名憤怒的丈夫竟以此為由，控告餐廳侵犯隱私。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。