剛認識先問這題？南韓1文化讓台人超困惑 內行解答「絕非因為八卦」

不少台灣人與南韓人初次見面時，常會因為對方很快就開口詢問年齡感到困惑，甚至覺得有些失禮。對此，知名部落客「台灣妞韓國」近日在社群平台發文指出，南韓人愛問年齡，其實並非出於八卦，而是「不問清楚，真的會不知道該怎麼說話」。

台灣妞韓國解釋，南韓社會非常重視長幼秩序，語言中有明確的「敬語」與「平語」區分，而年齡正是決定使用哪一種語言的關鍵。只要年紀大一歲，就得以哥哥、姐姐相稱，並使用敬語；若年齡相同，才能被視為朋友，用較為平等的說話方式互動。若未先確認年齡就貿然開口，對南韓人而言反而是相當失禮的行為。

她也補充，語言的「拿捏」同樣重要，若雙方年齡差距不大，卻使用過於正式、甚至像對長輩般的敬語，在南韓文化中也會被視為不恰當，「總之語言真的受年齡影響很大」。因此，南韓才會流傳「年紀就是力量」的說法，年紀較小的一方，說話用字都得特別小心；甚至在爭吵時，若有人誤用平語，還可能被對方怒吼一句「你幾歲啊？」

貼文曝光後，引發不少台灣網友共鳴與討論，「台灣40歲的女生表示『叫什麼阿姨，叫姐』，如果去南韓應該每天都被打擊」、「同年還要問一下月份」、「沒錯，問年齡是為了找對位置 」、「台灣人也很愛問啊，愛問隱私的不禮貌程度很驚人」。

不過，也有部分網友不喜歡南韓過度講究輩分的文化，「感覺好倚老賣老，壓力真大」、「好麻煩喔…我也不懂為什麼已經交往了，還要用敬語，然後還要叫姐、哥」、「很受不了南韓這種文化」、「一個很重視階級的國家」。台灣妞韓國則笑稱，「沒想到大家會這麼不爽這個文化，我倒是覺得是很有特色的文化啊」。