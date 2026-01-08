快訊

日偶像女團突發公告！成員被爆「與經紀人不當交流」 無限期暫停活動

台股市值破百兆就在明日？台積電鉅額交易再創歷史新高 ADR盤前反彈

台人講話更清楚？外國客喊「大陸人說中文難理解」 一票人點頭曝2關鍵

沒性行為懷頭胎、裝避孕器後生三孩 五寶媽罕見體質引熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
女子即使沒發生性行為仍懷孕，讓周遭親友都不敢相信。示意圖，非當事人。圖／ingimage
女子即使沒發生性行為仍懷孕，讓周遭親友都不敢相信。示意圖，非當事人。圖／ingimage

美國猶他州一名女子因為身體的罕見情況，根本無法進行性行為。不過即便如此，她仍在17歲那年「沒有發生關係」就懷孕，罕見的巧合，讓周遭所有親友也都看傻了眼。

據《太陽報》（The Sun）報導，現年34歲的凱爾西（Kelsi Mickelson）是在15歲那年發現身體異狀。當時她因無法使用棉條就醫，婦產科醫師檢查後發現，因為凱爾西患有處女膜肥大，陰道口極度狹窄，在不接受手術的前提下，無法使用棉條，也不可能進行性行為。

16歲那年，凱爾西與男友傑克（Jake）交往。兩人某次在並未發生實際性行為的情況下「親熱」，沒想到凱爾西的月經就遲到了兩週。她驚慌地買了10種不同品牌的驗孕棒，結果全呈現陽性。她就醫後發現已經懷孕，也就是在沒有發生性行為的狀態下依然懷孕。醫師解釋，這是因為精子具備超強的移動能力，即使沒有性行為，精子仍可能進入體內導致受孕。

這項消息對虔誠信仰宗教的凱爾西來說是一大打擊，由於沒有人相信她是「處女懷孕」，朋友們都認為她是騙子，不願意再和她相處。為了能順利自然產，凱爾西在懷孕期間忍痛自行練習擴張陰道口。在懷孕六個月時，她也和男友舉行婚禮，並且發生第一次的性行為。

2009年，凱爾西進入產房，本來醫師準備動手術切開陰道組織，不過在分娩過程中，原本肥厚的組織自然分解，她也順利產下女兒佐伊（Zoe）。

最令凱爾西哭笑不得的是，在此之後她又陸續生了四個孩子，且其中三個還是在裝有子宮內避孕器（IUD）的情況下「意外」報到，讓她感嘆自己的受孕體質簡直是醫學奇蹟。

懷孕 性行為 避孕器

延伸閱讀

邊直播邊開車撞死人 美國網紅竟上網募款要網友給「心理假」

534億賣掉公司…暖心老闆發74億獎金給540名員工 有人當場退休

聖誕佳節愛愛比例上升？ 研究解析：過節壓力大造成

兩年減掉88公斤變辣妹 她嘆容貌焦慮更嚴重「懷念當透明人」

相關新聞

萬事都可問Siri？家族旅遊沒安排 全家照做1推薦路線喜挖大寶貝

不少人出門旅遊靠導航找餐廳、找景點，沒想到現在連「挖鑽石」都能交給語音助理。美國德州一個家庭日前出遊...

比女生還可愛！2寶爸萬聖節大變身 破萬網友朝聖：根本美少女

日本一名育有兩名孩子的爸爸，近日因一支「萬聖節女裝妝容」影片在Instagram上爆紅。該影片由網友「太郎」（@tar...

剛認識先問這題？南韓1文化讓台人超困惑 內行解答「絕非因為八卦」

不少台灣人與南韓人初次見面時，常會因為對方很快就開口詢問年齡感到困惑，甚至覺得有些失禮。對此...

沒性行為懷頭胎、裝避孕器後生三孩 五寶媽罕見體質引熱議

美國猶他州一名女子因為身體的罕見情況，根本無法進行性行為。不過即便如此，她仍在17歲那年「沒有發生關係」就懷孕，罕見的巧合，讓周遭所有親友也都看傻了眼。

泰國神棍指客戶將丟失財物 「預言秒實現」竟因自行下手偷竊

泰國芭達雅傳出一起離譜騙局，一名算命師在算命時警告客戶「近期會丟失財物」，沒想到他為了自圓其說而親自「動手」實現。這名神棍在行竊得手後還厚臉皮地拿預言當擋箭牌，最終被客戶當場拆穿，送進警局。

餐廳TikTok宣傳片碰巧錄到「偷吃現場」 義外遇男遭抓包怒提告

義大利發生一起荒謬的事件，一名男子帶著外遇對象到餐廳用餐，沒想到餐廳隨手拍攝的一段宣傳短片，竟然成為他外遇的「鐵證」。好巧不巧，這段影片被他太太在網路上刷到，直接導致家庭破碎，而這名憤怒的丈夫竟以此為由，控告餐廳侵犯隱私。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。