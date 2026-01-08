快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
男子算命稱客戶會弄丟財物，竟藉機下手偷竊。示意圖／ingimage
泰國芭達雅傳出一起離譜騙局，一名算命師在算命時警告客戶「近期會丟失財物」，沒想到他為了自圓其說而親自「動手」實現。這名神棍在行竊得手後還厚臉皮地拿預言當擋箭牌，最終被客戶當場拆穿，送進警局。

ODDITYCENTRAL報導，38歲的算命師烏多姆薩（Udomsap Mueangkaew）近日遭到警方逮捕，因為他趁幫人算命時藉機偷竊，結果遭客戶拆穿。事件源於一名19歲的年輕女子小萍（Pim），她在寺廟外見到衣衫襤褸的烏多姆薩，決定找他算算新年的運勢。

烏多姆薩在翻開幾張牌後，神情嚴肅地警告小萍最近運勢不好，可能會弄丟貴重物品。他趁機推銷避邪法事，宣稱只要付錢就能消災解厄，但小萍當場拒絕，隨即走進寺廟參拜。

不料，正當小萍跪地祈福時，她的iPhone竟然真的不見了。在找手機的過程中，她想起剛才烏多姆薩的預言，馬上衝回攤位對質。面對質問，烏多姆薩只冷淡地說這是「預言實現」，還繪聲繪影地描述了一個「假想小偷」的外貌想脫罪。

小萍察覺有異，在現場大聲呼救引來路人幫忙。眾人搜查烏多姆薩的隨身物品，隨後在一個口罩盒底層發現了小萍的iPhone。眼見東窗事發，這名「預言家」瞬間改口哀求，聲稱自己是因為缺錢才第一次犯案。不過小萍不願姑息，堅持報警處理。警方隨後也將烏多姆薩逮捕歸案，拆穿這場「自編、自導、自演」的荒謬騙局。

泰國神棍指客戶將丟失財物 「預言秒實現」竟因自行下手偷竊

泰國芭達雅傳出一起離譜騙局，一名算命師在算命時警告客戶「近期會丟失財物」，沒想到他為了自圓其說而親自「動手」實現。這名神棍在行竊得手後還厚臉皮地拿預言當擋箭牌，最終被客戶當場拆穿，送進警局。

